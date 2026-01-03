棚橋弘至引退！イッテンヨンのプロレス観戦前後に行きたい東京ドーム周辺グルメ５選

ついにこの日がやってきてしまいました。記事公開日の翌日、2026年1月4日。新日本プロレスの代表取締役社長にして“エース”棚橋弘至選手が東京ドームで引退試合を行います。相手はオカダ・カズチカ選手（AEW）。アメリカで活躍する長年のライバルとの対決が後押しになり、なんと超満員札止め。おそらく５万人規模の観衆が詰めかけます。みなさんはその前後でどこで何を食べますか？ 呑みますか？ そんなあなたに捧げる“おと週”的東京ドーム周辺グルメをお届けします！

東京ドーム至近のフードコート『FOOD STADIUM TOKYO』

後楽園ホールの観戦時によく利用するのがこちら。まずは、2024年にできたフードコートをオススメいたします。ジャンルの異なる11店舗が並び、客席は約480。それゆえ、よっぽどのことがない限り席を確保できるのがいいんです。

まず行くのが『クラフトビアマーケット』。クラフトビール好きなので、ここで気になるビールを買います。観戦前ならこの一杯を景気づけに会場へ向かい、観戦後であれば、そのときの気分で『蟻月』であったり、『ニュー大金星』の焼きそばとサワーをいただいたりします。

『FOOD STADIUM TOKYO』内の『クラフトビアマーケット』のビール

複数で行っても、各々が好きなのを選んで食べられるし、割り勘の必要もなし。店を考えるのが面倒だという方は迷わず行けよ。

■『FOOD STADIUM TOKYO』

［住所］東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル２階

［営業時間］11時〜23時（フード22時LO、ドリンク22時半LO）※一部店舗はフード・ドリンク共に22時半LO

サクッとラーメンを食べるならココ！『中華そば勝本』

東京ドーム周辺はラーメン店が数多くありますが、その中でイチオシが『中華そば勝本』。醤油ベースのスープは、長崎県九十九島産の煮干しと鶏を使った芳醇なスープが特徴。そこに浅草開化楼製の中細麺がよく絡んで、抜群の旨さを誇ります。

ちなみに、本誌では過去に系列の『つけそば 神田 勝本』（神保町）や、『銀座 八五』（銀座）を紹介しています。

食べたときに撮った写真がなく、すみません。『つけそば 神田 勝本』の写真をご覧ください。

『つけそば 神田 勝本』の「味玉清湯そば」

■『中華そば勝本』

［住所］東京都千代田区神田三崎町2-15-5 三崎町SSビル１階

［営業時間］11時〜22時（21時45分LO）※日は〜18時（17時45分LO）

１食で３度楽しめる「さばめし」『さばめしの鯖匠』

せっかく来たなら、ここに来ないと食べられないものが食べたいという方はこちら。「さばめし」というメニューを専門に扱うお店です。

サバで炊いたご飯に焼きサバをのせて、薬味と共にやってきます。まずは身をほぐし、ご飯に混ぜ込んで食べる。次いで薬味をのせて爽やかにしたら、最後はマダイでとった「特製白湯ダシ」をかけてフィニッシュ。観戦に向けて満腹で臨めますよ。

『さばめしの鯖匠』の「さばめし」

■『さばめしの鯖匠』

［住所］東京都千代田区神田三崎町2-21-11 ゑびすビル１階

［営業時間］11時半〜14時半、17時〜21時、日・祝11時半〜14時半

手軽においしく焼きとんで一杯『もつ焼 でん 水道橋店』

観戦後は、お酒を呑みながらその日の大会を振り返るまでがプロレス観戦です。そんなとき行っていただきたいのがココ『もつ焼 でん』。東京に６店舗、新潟に１店舗構える、もつ焼きと煮込みの店で、こちらが本店です。

芝浦市場直送のもつ焼きがいただけます。お酒は、シャリキンで提供されるホッピーや、グラスのふちに塩をつけて出してくれるレモンサワーがオススメ。飲みやすくてついつい杯が進むのでご注意を。

『もつ焼 でん 水道橋店』の「もつ焼き」

ちなみに、もつ焼きだと近くにある『あぶり清水』もいいですよ。

■『もつ焼 でん 水道橋店』

［住所］東京都千代田区神田三崎町2-12-7 静山ビル1階

【営業時間】16時〜23時（22時40分LO、東京ドームで野球がある日は15時〜）※土・日・祝は13時半〜（2026年1月4日は12時〜）

ちょっと優雅に洋食を食べるのもあり『菩提樹』

水道橋は水道橋でも、三田線の方へ歩を進めると、洋食の名店があります。『菩提樹』です。先日、後楽園ホールの昼興行のあとにこちらを訪れましたが、やっぱりおいしい。

しかも、無垢材や古材が醸し出す店内の雰囲気が素晴らしく、落ち着いて食事できます。食べていただきたいのは、全長30cmの特大エビフライ。見た目のインパクトもさることながら、サクサクした衣とエビの破壊力ある食感がお見事。マヨネーズから作る自家製マヨネーズをたっぷりつけてどうぞ。

『菩提樹』の「天然特大海老フライ定食」

ほか、とんかつもおいしいので、複数名で行くならいろいろ食べてみてください。

■『菩提樹』

［住所］東京都文京区本郷１-14-3 東野ビル地下１階

［営業時間］11時〜15時半（フード14時半LO）、17時〜22時半（フード21時半LO、ドリンク22時LO）、土11時〜22時半（フード21時半LO、ドリンク22時LO）※日・祝は〜22時（フード21時LO、ドリンク21時半LO）

以上、5軒。みなさんの観戦前後の食事や呑みに役立ててもらえれば幸いです。

最後に言わせて！私的注目カード

私も当日会場へ向かいます。もちろん棚橋選手の引退試合から引退セレモニーが一番の楽しみですが、ほかにも注目カード揃い。セミのIWGP世界ヘビー級＆IWGP GLOBALヘビー級ダブル選手権試合は、今の新日本を見せるべく激しい試合になるでしょう。ウルフアロン選手のデビュー戦もあります。

それらも楽しみですが、期待値が高いのがスターダムの提供試合、IWGP女子&STRONG女子ダブル選手権試合です。女子で史上初のプロレス大賞を獲得した上谷沙弥選手と、“モノが違う女”朱里選手の一戦。

これまでの東京ドームでのスターダム提供試合は時間が短く消化不良でしたが、今回はそうならないはず。このふたりなら試合内容は間違いなく面白くなるので要注目です。

そして、プロレスで満員になった東京ドームを生で見るのもはじめて。正直、その光景だけで涙腺が緩みそうです。

それでは最後に、この記事を読んでくれているみなさ〜ん、愛してま〜……いや、これはドームにとっておかないと。みなさま、プロレスを楽しみましょう！

文／編集部えびす

【画像】イッテンヨンのプロレス観戦前後に行きたい東京ドーム周辺グルメ（5枚）