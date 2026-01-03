ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¡ÈºÇÆñ´Ø¡É¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¡¡ÈÁ´À¹´ü¡É¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ç¹Í¤¨¤ë¼õ¾Þ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö2Âç¾ò·ï¡×¤È¤Ï¡©¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë»³ËÜ¤Ê¤é¡½¡½
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤â¡¢¾¾°æ½¨´î¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¿Í»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É½¼¼Â¤·¤¿2025Ç¯¤ò½ª¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â»úÅã¤Ï¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡²áµî¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¡¢´ä·¨µ×»Ö¡¢»³ËÜ¤¬ºÇ½ª¸õÊä¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ë»Ä¤ê¡¢13Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢20Ç¯¤ÎÁ°ÅÄ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¹â°Ì¡£ºòµ¨¤Î»³ËÜ¤â¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ë¼¡¤°3°Ì¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ëÆ±¾Þ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆñ´Ø¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¸õÊä¤ËÆþ¤ëÅê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢º£¸å¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÇ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êº£¤¬½Ü¤Î»³ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÂç¼ÖÎØ¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¤â°ìµ¤¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Íè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ¤Î¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤«¤é¤âÌÀÇò¤À¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»þ¤ËËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¤¢¤Î¥·¥ê¡¼¥º´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¼¨¤·¤¿¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀº¿À¡½¡½±äÄ¹Àï¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤ë½àÈ÷¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¡È¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡É¡£Èà¤¬¤ä¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯·É°Õ¤òÊú¤¤¤¿¤è¡×
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¸½ºß27ºÐ¡¢Íè²Æ¤Ç28ºÐ¤Èº£¤Þ¤µ¤ËÁ´À¹´ü¡£¸Î¾ã¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÆ¯¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¸þ¤³¤¦¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼õ¾Þ¤Ë¸þ¤±¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë»³ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¹¥Åê¼ê¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«
¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¡10¾¡10ÇÔ¡¡187.2²ó¡¡ËÉ¸æÎ¨1.97¡¡216Ã¥»°¿¶¡¡WHIP0.95
¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¡13¾¡5ÇÔ¡¡202.0²ó¡¡ËÉ¸æÎ¨2.50¡¡212Ã¥»°¿¶¡¡WHIP1.06
»³ËÜ¡¡12¾¡8ÇÔ¡¡173.2²ó¡¡ËÉ¸æÎ¨2.49¡¡201Ã¥»°¿¶¡¡WHIP0.99
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¸«»ö¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î¿ô»ú¤âÁí¤¸¤Æ¾å¼Á¤À¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë»³ËÜ¤Î3°Ì¤ÏÂÅÅö¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¾å°Ì2¿Í¤È¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤À¡£Èà¤é¤Ï»³ËÜ¤è¤ê¤â2ÅÙÂ¿¤¤32Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅêµå²ó¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢»³ËÜ¤Ï¡¢ÈïÂÇÎ¨¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¡¢WAR¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Íèµ¨°Ê¹ß¡¢ÀèÈ¯¿ô¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»³ËÜ¤ÏÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤Î±É´§¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾ï¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£»³ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÂçÃ«¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤ÇÎ×¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸Ä¿Í¾Þ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¡ÖºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡·ëÏÀ¤ò¤¤¤¦¤È¡¢»³ËÜ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ø¤Î¾ò·ï¤Ï2¤Ä¡£¤Þ¤º¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤â¡¢¤è¤ê°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤êÅêµå²ó¿ô¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â21Ç¯¤Ë167.0²ó¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡¢18Ç¯¤Ï180.2²ó¡¢2023Ç¯¤â180.0²ó¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â18Ç¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤Ï21¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.89¡¢221Ã¥»°¿¶¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ÇÅê¤²Â³¤±¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤¬¥ê¡¼¥°14°Ì¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤éÄ¶±ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹Åê¼ê¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢WBC¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍèµ¨¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤â¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¼çÀï³Ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸¤¯WBC¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»³ËÜ¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£Á°²óÂç²ñ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ18¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½Õ¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉñÂæ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ëÂ¾¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤¬¾¯¡¹¿ô»ú¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»³ËÜ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£¥µ¥¤¥º¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤«¾®¤µ¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ïºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¡¢»³ËÜ¤ò¤½¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê27ºÐ¤¬¥Ñ¥ï¡¼Á´À¹¤Î¸½Âå¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸åÀ¤¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀä¹¥´ü¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤ÊÍèµ¨¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
