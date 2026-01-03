「足長いし子煩悩だし」イケメンバレー選手、子どもたちとのディズニーショットに「かっこよすぎ」の声
バレーボール男子日本代表の小野寺太志選手は1月1日、自身のInstagramを更新。ディズニーランドでの親子ショットを披露しました。
【写真】小野寺太志選手、親子ディズニーショット！
「足長いしジーンズ似合ってるし子煩悩だし…」小野寺選手は「あけましておめでとうございます 2026年も楽しい1年になりますように」とつづり、1枚の写真を載せています。身長2メートルを超える長身の小野寺選手が、息子、娘とディズニーランドを歩く後ろ姿を披露。小野寺選手は息子と手をつなぎ、息子は妹と手をつないでいる、なんともほほ笑ましい親子ショットです。
コメントでは「か、可愛いぃ〜」「後ろ姿もめちゃカッコいい足長いしジーンズ似合ってるし子煩悩だし…言う事なしですね」「素敵なパパ」「太志パパかっこよすぎて、お子様たちが羨ましいです」「お子さんとのショットも可愛い」「お子様との後ろ姿とても可愛いですね」と称賛の声が多数寄せられています。
“子煩悩”で知られる2児のパパサントリーサンバーズ大阪に所属し、日本代表の主力選手としても活躍する小野寺選手。プライベートでは、2022年9月に誕生した息子と2023年の12月に誕生した娘の2児のパパとして、自身のInstagramではたびたび家族ショットを公開しています。今後も、ファンの間で“子煩悩”として知られる小野寺選手の家族ショットの投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき)
