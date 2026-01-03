茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、警察は死因について、頭を強く殴られたことと首を刺されたことによる外傷性ショックだったと明らかにしました。少なくとも2つの凶器が使われた可能性があるということです。

この事件は先月31日、水戸市のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかったもので、警察は殺人事件として捜査しています。

記者

「こちらのアパートの玄関で、小松本さんは頭から血を流して倒れていたということです」

近隣住民

「（午後）7時半くらいですね。ストレッチャーで出てきて、何か呼吸器みたいなものをつけていて」

小松本さんの首に刺し傷があるほか、頭に多数の打撲のあとがみられ、警察は死因について、頭を強く殴られたことと首を刺されたことによる外傷性ショックだったと明らかにしました。

警察によりますと、少なくとも2つの凶器が使われた可能性があるということですが、現在も凶器は見つかっていません。

小松本さんは妊婦で、事件当日の大みそかは正午すぎに夫婦で買い物に出かけ、2人で帰宅したあとは、別々に行動していたということです。

警察は、有力な情報提供者に対しては報奨金として5万円を支払うと発表しています。