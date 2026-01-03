篠田麻里子、5歳長女とペアルックでハワイ満喫 2ショット公開に「美人親子」「素肌が美しい」の声
【モデルプレス＝2026/01/03】篠田麻里子が1月3日、自身のInstagramを更新。ハワイでの娘との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳元AKB＆5歳長女「ペアルック可愛い」素肌輝くハワイ満喫ショット
篠田は新年の挨拶とともに「子どもの笑顔にたくさん力をもらいながら、今年も今ある幸せを大切に」と言葉を添えて、複数の写真を投稿。新年をハワイで過ごしている様子で、お揃いのサマードレスを身に着けた娘との2ショットや、自身のソロショット、食事を楽しむ様子などを公開している。
この投稿に、ファンからは「2人ともいい笑顔」「幸せ受け取りました」「微笑ましい」「美人親子」「ペアルック可愛い」「素肌が美しい」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳元AKB＆5歳長女「ペアルック可愛い」素肌輝くハワイ満喫ショット
◆篠田麻里子、娘とのハワイ2ショット披露
篠田は新年の挨拶とともに「子どもの笑顔にたくさん力をもらいながら、今年も今ある幸せを大切に」と言葉を添えて、複数の写真を投稿。新年をハワイで過ごしている様子で、お揃いのサマードレスを身に着けた娘との2ショットや、自身のソロショット、食事を楽しむ様子などを公開している。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人ともいい笑顔」「幸せ受け取りました」「微笑ましい」「美人親子」「ペアルック可愛い」「素肌が美しい」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】