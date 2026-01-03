入隊控える“センター”カン・ダニエル、復活するWanna Oneへの合流予定を明かす「質問が多く…」

歌手カン・ダニエルが7年ぶりにリアリティ番組で集まるボーイズグループWanna Oneの活動の一部に参加すると明らかにした。

去る1月2日、ファンコミュニティプラットフォームb.stageで、カン・ダニエルはあるファンが「ダニエルはWanna Oneに参加しますか？」という質問に返事を残した。

彼は、「これも質問が多くてお答えしたいんですが…あのリアリティ番組でしょう？」と綴り、「そして僕は来年留学するので、多分イントロくらいは…一緒に…？」と慎重に答えた。

これを解釈するとすれば、カン・ダニエルは2026年上半期の編成を目標に制作する『Wanna One Go』に一部参加するものと見られる。彼は、のちのコメントを通じて、「来年」は今年、「留学」は入隊を意味すると付け加えた。

（写真提供＝OSEN）カン・ダニエル

なお、Wanna Oneは2017年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じてデビューしたプロジェクトグループで、当時爆発的な人気を博した。

これと関連して、最近MnetのYouTubeチャンネルを通じて、「2026カミングスーン私たち再び会おう」というタイトルの動画が公開され、この動画をWanna Oneのメンバーが共有し、復活に対する期待感を高めた。

（写真提供＝OSEN）Wanna One

これと関連して1月2日、Mnetの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に「Wanna OneのメンバーたちがWannable（Wanna Oneのファンネーム）との再会を悩んでいたところ、Wannableが最も好きだったリアリティ番組の制作に合意した」と伝えた。

Wanna Oneのメンバーが活動終了から7年ぶりに再びバラエティ番組で集まるなか、カン・ダニエルも一部の撮影を行った後、入隊するものと見られる。

（記事提供＝OSEN）

◇カン・ダニエル プロフィール

1996年12月10日生まれ。ARAに所属。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じて、プロジェクトグループWanna Oneとしてデビュー。グループ活動当初は絶対的センターとして活躍し、ソロ転向後も1stアルバムの売上が韓国の男性ソロ歌手の歴代記録を更新するなど、変わらぬ人気を証明した。