「小土」はなんて読む？「こつち」ではありません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「小土」はなんて読む？
「小土」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、静岡県の地名です。
いったい、「小土」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こひじ」でした！
小土は、静岡県焼津市にある地名。
焼津市には、全国から5万人以上が投票し人気の温泉を決める「温泉総選挙2025」にて全国1位を獲得した「焼津温泉」があります。
地下1,500mから湧出している、温泉成分豊富で良質な天然温泉で、泉質は海水のおよそ半分もの塩分濃度があり、「名湯」として有名ですが、それと一緒に楽しめる絶品グルメも人気なんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『焼津市観光協会』
ライター Ray WEB編集部