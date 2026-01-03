ＴＢＳは３日、先月２９日に放送された「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら１００万円」について、番組公式サイトで一般審査員に寄せられた誹謗（ひぼう）中傷に対して注意喚起した。

この日、「番組視聴者の皆様へ」という題名のもと「当番組は、一般審査員１００名の方々にご参加いただいており、こうした審査員の皆様のジャッジにより番組が成り立っております」と一般審査員について触れると「この度の特番放送において審査員の方々を誹謗中傷するようなインターネット上の書き込みが見られますが、このような行為はお控えいただくよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。

同番組は、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の冠番組として２００５年にスタート。一発ギャグ、モノマネ、ショートコント、モノボケ、サイレントの５つのジャンルから芸人自身が挑戦するジャンルを選択。観客１００人の中から無作為に選ばれた５人の審査員のうち１ｓｔチャレンジ〜４ｔｈチャレンジまでは３人。ファイナルチャレンジで５人全員を笑わせることに成功すると賞金１００万獲得となる。

０８年から１０年まではレギュラー放送。一旦終了も昨年２月に８年ぶりに復活放送され、先月２９日、年末特番として放送された。