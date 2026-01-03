お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が昨年大みそかに放送されたBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎 年またぎウォーキングSP」（通常は火曜後10・00、この日は年またぎSPのため後11・45）に出演。サプライズ登場した憧れ美女に大興奮となった。

2021年10月にスタートした同番組。通常は30分番組だが、この日は「年またぎSP」ということで135分間のロング版となり、東京・目黒周辺を歩いた。

その途中で、以前も店の前を通り、スタッフにあいさつしたことがある「Minayo Select」（港区白金台）を訪問。スタッフに「こんにちは〜！お久しぶりで〜す！」とあいさつすると、奥から「こんにちは！」と笑顔で出てきたのがタレントの渡辺美奈代（56）だった。

番組スタッフから何も知らされていなかった日村は憧れの人のサプライズ登場に「おぉ〜っ！すげ〜！！！」と超びっくり。ここは渡辺がプロデュースするショップで、以前来た時に渡辺は不在だった。

「いつもありがとうございます」という渡辺に、日村は「こちらこそです」とニッコニコ。「会うことないですよね、実は」とし、「一方的にずっとこっちが…。私はファンだから…」と本人を前に堂々と“告白”すると「うれしい！」「やった！」「すっげ〜！本物！」と喜びを爆発させた。

「凄い！初めて見た。俺マジでこんな近くで見るの初めて。メチャメチャきれいですね、やっぱり、美奈代さんって。いやマジで。こんなきれいな人いるんだね。すげ〜」と興奮が収まらない日村は店の前で2ショット撮影もおねだり。

「すげ〜！渡辺美奈代と撮ってる！」「本物と会えるとは思わなかった！」と喜びながら、撮影を快諾してくれた渡辺と一緒にジャンプする写真まで撮り、スエットや渡辺の顔写真が印刷された水や米などをプレゼントされて「最高！」「この水ヤバい。飲めない、俺」「食えないな、俺。374（みなよ）米」と超ご機嫌で店を後にした。

店を出たあとも日村は「びっくりした。ちょっとマジで？なんちゅう展開だ、これ」「いやぁ〜！きれいだな、やっぱり改めて。あんな人いるんだなって顔してません？目とかパチッて。ほんとお人形でしょう。パーツ全部可愛いよね、美奈代さんってね。なんかデビュー当時のまんま来てるよね。も〜う最高だな。いや良かった良かった」と興奮冷めやらず。

「声飛んだもん、俺。声飛んでる。びっくりしちゃって」と体に起きた“異変”も口にして「いやいや参った」と夢心地だった。