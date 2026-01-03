将棋の藤井聡太六冠が３日、かまいたちのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演、まさかのかまいたちとの勝負に挑んだ。

藤井六冠は、芸人のＹｏｕＴｕｂｅに出演するのは「初めてだと思います」という貴重な動画。濱家隆一は「ありがとうございます！」と大喜び。藤井六冠の大ファンでもある山内健司もまさかの共演に大興奮だ。

この日は、正月の特番で共演し、「その収録の流れでちょっとだけお時間をいただいた」と夢の共演が叶ったという。

今回は３人で「将棋崩し」で対決。「やることはありますか？」と聞かれた藤井六冠は「子どもの頃にやったことありまして、ちょっとだけ経験者。自信はあります」とほほ笑んだ。

山内は「藤井さんに勝てるのはこれぐらいしかない」と気合十分。藤井六冠は「将棋崩しも実力のゲームかなと思う」とコメントし、“対局”が始まった。

藤井六冠は過去、「タモリさんとやったことがある」と、タモリと将棋崩しをやった経験も。気合十分で盤面を見るかまいたち、果たして誰が勝利したのか…。

対局後、かまいたちは「来年はこれだけの番組を」と呼びかけると藤井六冠は「お待ちしてます」と余裕の笑顔を浮かべていた。