SUPER EIGHT横山裕（44）が1日配信のABEMA「鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月2026」にゲスト出演。過激さに驚いた。

横山は「元祖英語禁止ボウリング」のコーナーに登場し、笑福亭鶴瓶の代理でボールを投げるゲストとして出演した。登場すると、霜降り明星せいや、ナインティナインらが「アカンで」とアイドルが過激な番組に出演することにつっこんだ。横山は「俺も今焦ってるんですよ。マジで前室、水着にダウンですよ」とピンクピンを倒すともらえる“ご褒美”の過激さに驚き「だって俺見てた番組で、ここまで過激になってるって思わなかった」と語った。

横山はボールを投げると、両端に置かれたピンクピンを同時に倒した。

鶴瓶のご褒美タイムは、鶴瓶が24時間テレビのマラソンランナーという設定で、美女が2人、「24」と書かれたTシャツを着用し、鶴瓶をサポートするスタッフ役。MCの山里亮太が「中継終わりました」と言うと、美女たちは鶴瓶に“マッサージ”という名目で胸を押し当て、ももの上に乗るなど、“ご褒美”を行った。

横山はまりの過激さに「こんなんアカンて」とつっこんだ。「俺まだええけど…ABEMAやりすぎてません？攻めるところ間違ってますって」と他局のパロディーを心配した。

“ご褒美”を終えた鶴瓶は「宣伝してない」と横山を気づかうも、横山は「いや、あの後宣伝もしたないし。俺こんな感じで番宣するなんて思ってへんし」とつっこんだ。