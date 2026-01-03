à¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤ê¡õÊ£¿ô¥Ô¥¢¥¹áÊì¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¤ÎÅÁÀâ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¥â¥Ç¥ëÄ¹ÃË¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¥ß¥Û¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¼ó¤äÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¡¢É¡¤ä¼ª¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤ò¡Ä
¡¡Êì¤Ï¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Îà¥ß¥Ûá¤³¤ÈÍõÅÄÈþË¤µ¤ó¡Ä¡£¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó¤äÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏRikuri¡£É¡¤ä¼ª¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Rikuri¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥ß¥Û¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ©»ÒÌ¼¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤‼¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÍõÅÄ¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¤Ë°Â¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¡¢»ÔÀî»°·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤ò·ëÀ®¡£89Ç¯¤Ë²ò»¶¡¢¥½¥í³èÆ°¤Î¸å°úÂà¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÆþ²Æ¡£¼¡½÷¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£