「雪に驚いた」「もうちょっといたい」年末年始休みのUターンラッシュがピーク迎える 新潟駅の新幹線ホームに別れ惜しむ人の姿
年末年始をふるさとや行楽地などで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。
リポート：
新潟駅の新幹線ホームには新幹線の自由席を待つ人の列がズラリとできている」
3日、新潟駅の新幹線ホームには大きな荷物を持ち家族との別れを惜しむ人などの姿が多く見られました。
横浜からの帰省客は：
じいじばあばの家に来た。とても寒かったけど楽しかった
初めて新潟に降りたとき雪が積もっていて驚いた。（新潟に）もうちょっといたいなと思う
東京からの帰省客は：
孫たちに会うために（帰省した）。とってもいいお正月。僕にとっては最高のお年玉
さみしいのは見送る側も一緒のようです。
見送りに来た孫は：
ちょっと寂しいけどまた会えるのを楽しみにしている
JR東日本によりますと3日午前10時現在の上越新幹線上りの自由席の乗車率は最大で140％となっています。
3日午後3時現在での4日の上越新幹線上りの指定席は午前7時台から午後8時台までほぼ満席となっていて、Uターンラッシュは3日まで続く見込みです。