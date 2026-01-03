年末年始にイッキ見したいDMM TV作品トップ5を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/01/03】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、年末年始にイッキ見したいDMM TV作品について、読者アンケートを実施。本記事では「年末年始にイッキ見したいDMM TV作品」トップ5を発表する。【モデルプレスランキング】
【写真】年末年始にイッキ見したいDMM TV作品TOP5一覧
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード2025」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「年末年始にイッキ見したいDMM TV作品」トップ5
1位：ドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」
2位：ドラマ「外道の歌」
3位：ドラマ「ドンケツ」シリーズ
4位：バラエティ「大脱出」シリーズ
5位：ドラマ「静かなるドン」シリーズ
調査期間：2025年12月9日〜12月16日
回答数：701件（性別比：女性81.6％、男性13.3％、回答なし5.1％）
年代内訳：10代9.6％、20代5.6％、30代12.7％、40代13.7％、50代39.1％、60代以上27.8％
└うち学生の回答数：28件
└内訳：小学生3.6％、高校生10.7％、大学生・専門学生・大学院生85.7％
◆1位：「幸せカナコの殺し屋生活」
見事1位に輝いたのは、女優ののん主演ドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」（2025）。上司のパワハラに耐え切れずブラック企業を退職した西野カナコ（のん）が、待遇の良さに惹かれて入社したのはなんと「殺し屋」。人を殺すことにためらいながらも、天性の才能を開花させていく姿を描く。
日々のストレスをスカッと吹き飛ばしてくれるエナジードリンクのような痛快なストーリーはもちろん、カナコと、彼女を見守る相棒・桜井（Kis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔）との絶妙なコンビネーションが魅力となっている。
＜読者コメント＞
・「アクションがかっこいい！！出演者みんな個性的で魅力的だったから、またイッキに観たいです」
・「4コママンガを見事に実写化。キャラ付けとキャスティングのベストマッチ。のんさんのコメディとの親和性を見せつけた作品」
・「エナジードリンク系アクションコメディということで、話が面白い、アクションもすごい、コメディも面白いという最高の内容で何回でも観たくなるドラマです！！」
◆2位：「外道の歌」
2位は、伝説的コミックを実写化した窪塚洋介と亀梨和也のW主演ドラマ「外道の歌」（2024）。法の外で「復讐屋」を営むカモ（窪塚）とトラ（亀梨）が、被害者の代わりに加害者を裁く、極限の心理を描く人間ドラマだ。
原作ファンをも唸らせるビジュアル再現度と、圧倒的なカリスマ性を放つ2人の空気感が圧巻。地上波では不可能なギリギリの描写に挑んだ姿勢にも多くの称賛が寄せられ、何度でも見直したいという声が多数上がった。
＜読者コメント＞
・「カモとトラが原作そのままでかっこいいところと、内容も現代社会に沿ったギリギリのラインで見応えがあるところ。もう一度見直したい」
・「『外道の歌』は、法で裁くことのできない悪人に裁きを下す復讐屋の物語。地上波での放送は困難な描写にも果敢に挑んだ衝撃的な作品です。人間が持つ業の深さ、復讐して救われる想いと救われない虚しさがドラマティックに描かれ、復讐屋のカモ（窪塚洋介さん）とトラ（亀梨和也さん）の凄みに引き込まれます。年末年始、この世界観にどっぷりと浸りたいです」
・「カモトラの最強最恐コンビ。激しいアクションとバイオレンスとクスッと笑える掛け合いのブレンドが神！！」
◆3位：「ドンケツ」シリーズ
3位は、伊藤英明主演の「ドンケツ」シリーズ。敵対組織にロケットランチャーをぶちこみ「ロケマサ」の異名を持つ沢田マサトシ（伊藤）が、北九州を舞台に暴れまくる姿を描く。豪華なキャスト陣による熱演で視聴者を一気に世界観に引き込んでいる。
＜読者コメント＞
・「ストーリーが面白く役者一人ひとりに見応えがある」
・「マサ役の伊藤英明さんの熱演がすごい。また、マサの友人の三宅健さんがイメージと違う役柄とシーンに驚き、引き込まれる」
・「ただのヤクザドラマではない温かさがあるドラマ」
◆4位：「大脱出」シリーズ
「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎氏×クロちゃん×お馴染みの芸人たちによるヒットコンテンツ「大脱出」シリーズ（2023〜2025）は4位に。芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波NGレベルの過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した。あっと驚く仕掛けや予測不能な展開は、一度観始めたら止まらない。
＜読者コメント＞
・「めちゃくちゃ面白い！一度観始めたら続きが気になって仕方ない」
・「考察して観るのが楽しい」
◆5位：「静かなるドン」シリーズ
そして5位は、俳優の伊藤健太郎主演「静かなるドン」シリーズ（2023、2024）。映画「静かなるドン」前編・後編が、DMM TV特別編集版としてまとめられている。刺激的なストーリーと、最先端の映像美で見せる白熱のシーンを併せ持つ“令和版「静かなるドン」”に多くの支持が集まった。
＜読者コメント＞
・「ただのヤクザものではなく、笑いもあり恋愛もあり、アクションもかっこよく、その上グッときて泣ける。なかなかこんな作品はありません」
・「主演の伊藤健太郎さんの演技が圧巻。ストーリーもハマり、続編を希望したいほど何度も観たいと思う」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード2025」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】