BMSG「ラスピ」TAICHI、擬似プロ審査後の“焦り”がターニングポイントに「自分の枠からはみ出るような1歩」自然と踏み出せた理由語る【ファイナリスト連載Vol.4】
【モデルプレス＝2026/01/03】BMSGから4組目のボーイズグループとしてデビューを控えている、オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）ファイナリスト5人のインタビュー連載。Vol.4はTAICHI（タイチ／18）のソロインタビュー。
【写真】BMSG・4組目のボーイズグループメンバーが集結
『THE LAST PIECE』は公式関連動画の総再生回数が7000万回再生を超え、10代限定のオーディションにもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能を持った参加者たちが集結し、大きな話題に。ファイナリスト10人で実施された最終審査を経て、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）の5人がSTARGLOW（スターグロウ）のメンバーとして選ばれた。
STARGLOWには選ばれなかったものの、最終審査直後に「4組目のボーイズグループ」としてデビューが告げられるという異例の結果となったのがYUTA（ユウタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、TAICHI、KANTA（カンタ）の5人。YUTA・KEI・RAIKIと同様に2024年夏にBMSG TRAINEEとしてお披露目されたTAICHIは、SKY-HIが「うっとりする声。世界観に連れて行かれる」と評価するほど包容力を持つ優しい歌声が光る。審査中はなかなか自分に自信が持てずに悩む姿も見られたが、最終審査では「自分のことを誇れて自信を持てている」と歌声にも力強さを増していた。インタビューでは、自信が持てなかったオーディション当初から切り替えられるようになった心境の変化や、SKY-HIのある言葉をきっかけに度々口にしていた「挑戦」とは彼にとってどのようなものだったのかを振り返ってもらった。
― オーディション当初、自分に自信が持てないということが課題だったと思いますが、今振り返って明確に「ここで自信を持ち続けられるようになった」というターニングポイントはありますか？
TAICHI：擬似プロ審査（プロのアーティストさながらの環境で楽曲パフォーマンスを行う審査）までは自分に打ち勝つ気持ちでいたというか「対 自分」みたいな感覚でいたんですけど、擬似プロ審査が終わって社長（SKY-HI）にいただいた言葉や周りの仲間のパフォーマンスを観て、「自分は自信のないままで不安なままでは、悔いなく自分を出しきれない」といい意味で焦りを感じてから、気楽にちゃんと自分のことを信じてあげられるパフォーマンスが徐々にできるようになった感覚があります。
― そこから心境の変化があったんですね。SKY-HIさんの言葉で特に印象に残っている言葉はありますか？
TAICHI：対プロアーティスト審査（BE:FIRSTと“VS”という形でBE:FIRSTの新曲『Secret Garden』をパフォーマンスする審査）の後、最終審査に向かうメンバーを発表する時に「SKY-HIが言っているから大丈夫」みたいな言葉をかけてくださって、それが自分の中でお守りというか、自分を信じてあげられるようなきっかけになった言葉の1つです。
― SKY-HIさんの発言というと、TAICHIさんに「100回はみ出てくれたら嬉しい」という言葉を掛けていたのも印象的で、そこをきっかけにTAICHIさんの口から「挑戦」という言葉が増えていったように思います。当時は、SKY-HIさんの言葉を受けて具体的にどう挑戦しよう、どうはみ出していこうと考えていましたか？
TAICHI：大きい話になってしまうんですけど、音楽ってすごく知らない自分を引き出してくれると思っていて。だからこそ、音楽に身を委ねて純粋に楽しむことを大事にしていくようになったら、自然と自分の知らない表情が出たり、今までになかったような歌い方が出てきたり、今までの固まっていた自分の枠からはみ出るような1歩が、合宿の中で何回も生まれたのかなと思っています。音楽を楽しむことを意識したら自然とはみ出せました。
― 「考えすぎず純粋に音楽を楽しむ」ということ自体がTAICHIさんの「挑戦」だったんですね。今までとは違って「身を委ねる」というのは不安もあると思いますが、周りの支えも大きかったんでしょうか？
TAICHI：本当に1人だと内向的になってしまうので、周りの人たちが引き出してくれた力も絶対あると思います。（隣でインタビューを聞いていたRAIKI・YUTAがドヤ顔で自分を指差し、KANTAも微笑む）
― 最後に、デビューを目指してTRAINEEとして活動されているTAICHIさんが考える「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。以前は、夢を叶えるためには「自分から動いてチャンスを掴むこと」「自分の信頼している人の言葉を信じること」が必要だとおっしゃっていましたが『ラスピ』を終えた今だからこそ考えることはありますか？
TAICHI：その時の気持ちは変わらず、今もう1つ何か言えるとしたら、自分の信じている人の声を信じることは、自分の心の声を信じることと結構近いと思うんです。夢って言うと言いづらかったり、1歩踏み出しづらかったりすると思うんですけど、その中でも、自分の周りで支えてくれている人の言葉をちゃんと信じたら、それはイコール自分のしたいことや内にある声を信じてあげられることに繋がるのかなと思って。それは夢を叶えようと頑張っている人に届けたいことです。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
2023年の初開催以来3度目の開催となるBMSG TRAINEEのショーケースが2026年3月19日に東京・豊洲PITにて開催。反響を受け、2026年3月18日に同会場での追加公演の開催も発表された。本ショーケースには『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18人が出演する。また、今回は2026年春に高校を卒業するREN（レン）、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANA（イサナ）のお祝いも兼ねたイベントとなる。
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSG・4組目のボーイズグループメンバーが集結
◆「ラスピ」参加のTAICHI「うっとりする」と絶賛された歌声
『THE LAST PIECE』は公式関連動画の総再生回数が7000万回再生を超え、10代限定のオーディションにもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能を持った参加者たちが集結し、大きな話題に。ファイナリスト10人で実施された最終審査を経て、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）の5人がSTARGLOW（スターグロウ）のメンバーとして選ばれた。
◆TAICHI、擬似プロ審査後がターニングポイント
― オーディション当初、自分に自信が持てないということが課題だったと思いますが、今振り返って明確に「ここで自信を持ち続けられるようになった」というターニングポイントはありますか？
TAICHI：擬似プロ審査（プロのアーティストさながらの環境で楽曲パフォーマンスを行う審査）までは自分に打ち勝つ気持ちでいたというか「対 自分」みたいな感覚でいたんですけど、擬似プロ審査が終わって社長（SKY-HI）にいただいた言葉や周りの仲間のパフォーマンスを観て、「自分は自信のないままで不安なままでは、悔いなく自分を出しきれない」といい意味で焦りを感じてから、気楽にちゃんと自分のことを信じてあげられるパフォーマンスが徐々にできるようになった感覚があります。
― そこから心境の変化があったんですね。SKY-HIさんの言葉で特に印象に残っている言葉はありますか？
TAICHI：対プロアーティスト審査（BE:FIRSTと“VS”という形でBE:FIRSTの新曲『Secret Garden』をパフォーマンスする審査）の後、最終審査に向かうメンバーを発表する時に「SKY-HIが言っているから大丈夫」みたいな言葉をかけてくださって、それが自分の中でお守りというか、自分を信じてあげられるようなきっかけになった言葉の1つです。
◆「ラスピ」TAICHIにとっての「挑戦」とは
― SKY-HIさんの発言というと、TAICHIさんに「100回はみ出てくれたら嬉しい」という言葉を掛けていたのも印象的で、そこをきっかけにTAICHIさんの口から「挑戦」という言葉が増えていったように思います。当時は、SKY-HIさんの言葉を受けて具体的にどう挑戦しよう、どうはみ出していこうと考えていましたか？
TAICHI：大きい話になってしまうんですけど、音楽ってすごく知らない自分を引き出してくれると思っていて。だからこそ、音楽に身を委ねて純粋に楽しむことを大事にしていくようになったら、自然と自分の知らない表情が出たり、今までになかったような歌い方が出てきたり、今までの固まっていた自分の枠からはみ出るような1歩が、合宿の中で何回も生まれたのかなと思っています。音楽を楽しむことを意識したら自然とはみ出せました。
― 「考えすぎず純粋に音楽を楽しむ」ということ自体がTAICHIさんの「挑戦」だったんですね。今までとは違って「身を委ねる」というのは不安もあると思いますが、周りの支えも大きかったんでしょうか？
TAICHI：本当に1人だと内向的になってしまうので、周りの人たちが引き出してくれた力も絶対あると思います。（隣でインタビューを聞いていたRAIKI・YUTAがドヤ顔で自分を指差し、KANTAも微笑む）
◆TAICHIの「夢を叶える秘訣」
― 最後に、デビューを目指してTRAINEEとして活動されているTAICHIさんが考える「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。以前は、夢を叶えるためには「自分から動いてチャンスを掴むこと」「自分の信頼している人の言葉を信じること」が必要だとおっしゃっていましたが『ラスピ』を終えた今だからこそ考えることはありますか？
TAICHI：その時の気持ちは変わらず、今もう1つ何か言えるとしたら、自分の信じている人の声を信じることは、自分の心の声を信じることと結構近いと思うんです。夢って言うと言いづらかったり、1歩踏み出しづらかったりすると思うんですけど、その中でも、自分の周りで支えてくれている人の言葉をちゃんと信じたら、それはイコール自分のしたいことや内にある声を信じてあげられることに繋がるのかなと思って。それは夢を叶えようと頑張っている人に届けたいことです。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆「BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026」開催
2023年の初開催以来3度目の開催となるBMSG TRAINEEのショーケースが2026年3月19日に東京・豊洲PITにて開催。反響を受け、2026年3月18日に同会場での追加公演の開催も発表された。本ショーケースには『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18人が出演する。また、今回は2026年春に高校を卒業するREN（レン）、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANA（イサナ）のお祝いも兼ねたイベントとなる。
◆TAICHI（タイチ）プロフィール
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
【Not Sponsored 記事】