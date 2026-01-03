◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

６年連続３９回目出場の山梨学院大は往路１２位から順位を下げ、総合１７位だった。目標としていた２０１６年以来１０年ぶりのシード権獲得はならなかった。

前日に５区を走った弓削征慶主将（４年）は「チームとしては選手一人ひとりの力を発揮することができなかった。速いペースでの練習をもっと取り入れていかないと、高速化が進んでいるのでそこに乗り遅れてしまっているかなと思う」と悔やんだ。

復路では７、８、９区の３選手を当日変更。チームが苦手とする山下りの６区では南葉聖琥（きよとら、３年）が巻き返しを狙ったが、区間１８位と苦しんだ。７区の大杉亮太朗（２年）は同１３位で、８区の松岡一星（２年）は同９位、復路唯一の１ケタ順位と健闘した。９区の和田瑛登（３年）は同１７位、１０区の田原匠真（３年）は同１８位でフィニッシュ。田原は仲間に抱えられ、涙を流しながらゴールを後にした。

５区で順位を１７位から１２位まで押し上げた弓削主将は「タイムや区間順位は求めていたところに届かなかった。完全燃焼とは言えない」。陸上競技はこれでひと区切りで、「（来年は）後輩たちがやってくれると思います」とシード権獲得を託した。