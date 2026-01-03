ＪＲＡは１月３日、１着賞金１０００万米ドル（約１５億７０００万円）と世界最高の賞金を誇るサウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）の予備登録馬を発表した。連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を筆頭に、昨年１２月のチャンピオンズＣを制したダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）、ダート重賞５勝のミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）など１３頭がエントリーした。

他の登録馬は以下の通り。

ウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）

エルトンバローズ （牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）

クラウンプライド （牡７歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）

サンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）

シンフォーエバー （牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）

テンカジョウ （牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）

ドンインザムード （牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）

ブライアンセンス （牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）

ラムジェット （牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）

ルクソールカフェ （牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）

なお、サンライズジパング、シンフォーエバーはサウジカップデーの他競走にも登録を行っている。