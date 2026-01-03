女優ともさかりえ（46）が3日、自身のインスタグラムを更新し、2日に箱根駅伝を沿道で観戦したことを報告した。

新年のあいさつをつづった後、「今年は念願の小涌園前で箱根駅伝の応援」と5区の小涌園前でピースサインのショットとともに報告。「沿道で応援するなら5区の箱根小涌園前が憧れだったのです。(山上りは平地に比べたらスピードが落ちるから、体感的に少しでも長く選手を見ていられると思ったから)」と山上りの5区を観戦場所に選んだ理由を説明した。

「坂の下から少しずつ歓声が近づいてきて、選手が視界に入った瞬間の感動は言葉になりませんでした。どの選手が走ってきても、思わず『がんばれー！』って声が出てしまう。必死に前へ前へ進もうとする選手たちを見ていると、涙が止まらないのでした」と選手たちの力走に感動したことを告白。

そして大会記録を大幅に更新して3年連続9度目の総合優勝を果たした青学大について「いやぁ、しかし青学は今年も強かった…」と感服し、「5区の小涌園前で黒田朝日選手が3位で上がってきたときは衝撃すぎて！(早々に沿道で待機していたからリアルタイムの順位を確認できていなかった)」と感想をつづった。

「でも本当にどの選手もみんな素晴らしくて、全員優勝！母さん、そんな気持ちになっちゃうんです」と母目線で選手たちを称え、「ああ、お願いだから給水シーンの全てを見せて！練習から箱根本番までの全チームの日々を教えて！運営管理車から投げかけられる監督の言葉を全部聞かせて！とか、そんなことばかり言いながら、私の正月は終わっていきました」と思い入れとともに振り返っていた。

フォロワーからは「なんと小涌園前!!羨ましい」「美しいなぁ…」「やはり行きますよね 寒い中応援ありがとうございました」などのコメントが寄せられた。