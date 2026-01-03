新婚・北野日奈子、夫とのラブラブ写真に反響「太陽よりも眩しい」
元乃木坂46で俳優の北野日奈子が、3日までに自身のインスタグラムを更新。夫のキマグレン・クレイ勇輝との写真を公開した。
北野は「2025年のさいごと、そして2026年の最初は実家で家族みんなでゆっくりと過ごせました」とつづり、2025年12月に結婚を発表した夫との2ショットを投稿。「競馬のお仕事も変わらず楽しみながらきっちりと向き合いたいと思います 俳優のお仕事もまた皆さんに色々な感情をお届けできるように 夫婦でも色々なことに挑戦したいです」と添えた。
この投稿には「素敵な写真です！」「お幸せに！」「ラブラブ」「太陽よりも眩しい」「末永くお幸せに！」といった声が寄せられている。
北野とクレイ勇輝は、2025年12月20日にそれぞれのインスタグラムを通じ、「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と報告。「これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのお仕事に真摯に取り組んで参りたいと思っています。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と、直筆サインを添えて発表していた。
北野は「2025年のさいごと、そして2026年の最初は実家で家族みんなでゆっくりと過ごせました」とつづり、2025年12月に結婚を発表した夫との2ショットを投稿。「競馬のお仕事も変わらず楽しみながらきっちりと向き合いたいと思います 俳優のお仕事もまた皆さんに色々な感情をお届けできるように 夫婦でも色々なことに挑戦したいです」と添えた。
北野とクレイ勇輝は、2025年12月20日にそれぞれのインスタグラムを通じ、「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と報告。「これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのお仕事に真摯に取り組んで参りたいと思っています。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と、直筆サインを添えて発表していた。