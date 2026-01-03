「彼の得点力を全く目にしていない」夏に名門加入の日本人FW、半年でまさかの退団か「日本か別の移籍先へ…」
再度の監督交代を機に、出場時間はやや増えた。それでも、難しい状況にあることは変わらない。
セルティックでの山田新は、夏に川崎フロンターレから移籍したときに思い描いた日々を過ごせていない。開幕当初こそピッチに立ったが、その後はメンバーにも選ばれないことが続いた。
ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任し、暫定的にマーティン・オニールが指揮をとったときも、立ち位置は変わらなかった。ウィルフリード・ナンシー監督になってからは途中出場する試合もあるが、得点などでインパクトを残すには至っていない。
それだけに、１月のマーケットで去就が騒がれるのは不可避だろう。専門サイト『The Celtic Bhoys』は１月２日、冬の移籍市場で退団候補となる５選手のひとりに山田をあげた。
同メディアは「セルティックは近年、日本人選手を獲得して大きな成功を収めてきた。レオ・ハタテ、ダイゼン・マエダ、そしてキョウゴ・フルハシが思いつくだろう。だが、それだけではない」と報じている。
「ヨウスケ・イデグチ、ユウキ・コバヤシ、トモキ・イワタは、いずれも足跡をあまり残さずに早くに去った。そしてシン・ヤマダもその３人の後をたどることになりそうだ」
「セルティックのサポーターは、彼の得点力を全く目にしていない。ここまで９試合に出場しているが、１試合を除いて短時間の途中出場で、まだゴールやアシストはない。そのため、彼は近く日本、あるいは別の目立たない移籍先へと向かうことになるかもしれない」
同じく夏に加入し、やはり出場機会に恵まれない稲村隼翔は、今冬の帰国が報じられている。同じように日本に戻るのか、別の国で挑戦するのか、それともセルティックに残るのか。山田の去就に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
