「彼の得点力を全く目にしていない」夏に名門加入の日本人FW、半年でまさかの退団か「日本か別の移籍先へ…」

「彼の得点力を全く目にしていない」夏に名門加入の日本人FW、半年でまさかの退団か「日本か別の移籍先へ…」