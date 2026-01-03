最強女王の“オーラ”に圧倒された？ 開始早々まさかの展開に美人すぎるポーカープロも思わず笑みが溢れた。

【映像】“美人すぎる”ポーカー女王、まさかの展開に笑顔

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

この日から予選テーブルBの熱戦がスタート。注目選手の1人が世界最大級のポーカートーナメント「WSOP」女子部門で前人未到の2連覇を達成したプロポーカープレーヤーの岡本詩菜だ。

第1回では予選敗退の憂き目にあった岡本は気合十分。その岡本からチップをベットしてゲームが始まったが、最初の対戦相手はなんとゼロ。テーブル唯一のプロプレーヤーを相手に小籔や俳優の本郷奏多、初出場のかまいたち濱家隆一らは慎重な姿勢を崩さず、ベットされた少量のチップはそのまま岡本の手に渡る結果となった。

これには岡本も苦笑い。まさかの展開にさっそく白い歯がこぼれ、視聴者も「しいなさん可愛い」「うそーSBれいずしろよ」などとツッコミを入れていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）