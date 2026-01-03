女優の今田美桜（28）がヒロインを務めた昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」のスピンオフ作品となる特集オーディオドラマ「さいごのうた」は3日（後10・00〜10・50）、NHK―FMで放送される。主演は、朝ドラ初挑戦にして作曲家・いせたくや役を好演したロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル・大森元貴（29）。本編で描かれなかった“たくやの知られざる晩年”が明らかになる。

9月26日に本編最終回（第130話）を迎え、直後の9月29日〜10月2日にスピンオフの地上波ドラマ（1話15分）を4夜連続オンエア。朝ドラのスピンオフとして、地上波ドラマ＆ラジオドラマ両方が制作されるのは異例。たくやはスピンオフドラマ第3話「男たちの行進曲」でも主人公となった。

1992年（平成4年）、盟友・柳井嵩（北村匠海）とミュージカル「アンパンマン」の作曲中、いせたくや（大森元貴）は突然、病に倒れる。しかし、たくやは嵩との“ある約束”を胸に、最後の力を振り絞り、メロディーを紡ぐのだった――。

名曲「手のひらを太陽に」を歌った人気歌手の過去を持つ白鳥玉恵役は、本編に続いて元乃木坂46の久保史緒里。玉恵は芸能界を引退し、養護施設の先生をしている。

新キャラクターとなるたくやの妻・橿原薫、たくやの弟子・八条大吉が登場。薫は米国公演メンバーのオーディションに参加し、たくやと出会い、のちに結婚。大吉は劇団スタッフ。たくやから「ハチ」と呼ばれている。薫役を女優の三浦透子、大吉役を俳優の小林虎之介が演じる。

▼久保史緒里 印象深い白鳥玉恵役を再び演じられたこと、本編ではご一緒する機会がなかった大森元貴さんと共演できたこと、本当にうれしかったです。同じ時代を共に駆け抜けてきた2人の関係性を今回描いていただいたことも、うれしく思います。

大森さんとは初のドラマ共演ですが、プロフェッショナルな姿勢に引っ張っていただきました。2人の関係性が自然と完成されていたのは、大森さんのおかげです。実は今作で一緒に歌唱するシーンがあります。台本を読んだ瞬間から緊張しましたが、大森さんから「白鳥さんだ！」と声を掛けていただけてうれしかったですし、あの名曲を共に歌える日が来るとは思わず、物凄く光栄でした。

▼三浦透子 「あんぱん」チームに初めてお会いした時、作品への深い愛と、いせたくやのモデルとなっている作曲家・いずみたくさんへの強いリスペクトを感じて、最後の妻を演じることに、あらためて気が引き締まりました。台本を読むと、私の脳内で大森さん演じるいせさんがしゃべるんです。それが何だかクスッと笑えてきて（笑）。その中で、薫さんの人柄やリズムを作っていくことは楽しかったです。

本番では皆さんとの会話を通して自然と世界観を作ることができましたし、声だけで物語を届ける面白さも実感しました。本当に素敵な物語で、私も演じながら笑ったり泣いたりと心を動かされたので、是非、多くの方に聴いてほしいです。

▼小林虎之介 僕の朝ドラデビューは（見上愛が主演を務める）「風、薫る」（今年度前期、ヒロイン・一ノ瀬りんの幼なじみ・竹内虎太郎役）だと思っていたので、まさかずっと見ていた「あんぱん」に先に出演できるとは思ってもいませんでしたが（笑）、優しくてほっこりする作品の一部になれたこと、誇らしいです。

ハチは10年もいせ先生に付き従っていて、本当に尊敬しているんだと思います。いせ先生を演じられた大森さんもとても素敵で「この人なら付いていきたい」と思うハチの気持ちを自然に演じられました。物語では色々な人に出会うので、ハチと一緒に旅をしている感覚がありました。大森さんたちの歌唱シーンも凄く楽しみですし、最後のいせ先生と薫さんの場面は現場で拍手が起きるほど感動的でした。

「あんぱん」は「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡ぎ上げた。

「さいごのうた」は13日（後9・05〜9・55）にはNHK―R1でオンエアされる。