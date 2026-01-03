「それどこの？」って聞かれそう！【ZARA】40・50代の「洗練見えバッグ」

上品な大人コーデに合わせるなら、バッグは洗練されたデザインを選びたい。そんな大人世代の感覚にフィットしそうな「バッグ」を【ZARA（ザラ）】で発見。今回ご紹介するのは、シンプルでも持つだけで装いを引き締めてくれそうなバッグです。周囲の人に「それどこの？ 」と聞かれそうな、センス◎なバッグをぜひチェックして。

きちんと感もキープするモードなミニバッグ

【ZARA】「ミニシティバッグ」\4,610（税込・セール価格）

スクエアフォルム × レザー調素材がきちんと感を醸し出すミニバッグ。小ぶりながらも上品な存在感があり、持つだけでコーデがぐっと引き締まりそう。かっちりとしたラインが印象的で、コーデをモードな雰囲気に格上げできそうです。取り外し可能なショルダーストラップ付きで、手持ちも肩掛けも可能。

程よい抜け感のある洗練見えバッグ

【ZARA】「ロングクロスボディバッグ」\6,590（税込）

程よくカジュアル感がありながら、ステッチや金具使いで上品さをキープしたボディバッグ。シンプルなセーターやコートスタイルに自然になじみそうです。チョコレートカラーはブラックほど重くなりすぎず、冬コーデにやわらかな深みをプラスできるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M