第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。8区では青学大OBが文化放送で実況を担当し、ファンからは歓喜の声が上がった。

テレビ中継は日本テレビ系が放送していたが、ラジオの文化放送には思わぬ人物が登場した。青学大の2025年箱根優勝時に主将だった福井放送の田中悠登アナウンサーだ。復路のゲスト解説を務めた。

8区（21.4キロ）の遊行寺では、特別実況も担当。後輩の青学大・塩出翔太（4年）に、「フレッシュグリーンの襷をつけています塩出翔太です。3年連続3回目の8区。2年連続区間賞を獲得しているという8区のプロフェッショナル。さあ塩出翔太が歩道側ギリギリを走っています」「今朝、塩出から『楽しんで走ってきます！』そういったメールも頂きました。さあ塩出翔太が遊行寺の坂を駆け上がります」などとマイクに声を乗せた。

箱根実況デビューを飾った田中アナには、ネットも歓喜。Xには「田中アナ遊行寺坂 特別実況お疲れ様でした！」「田中アナの実況が毎年恒例になってほしいですね！」「遊行寺の坂を駆け上がる塩出くんを田中アナが実況とか、もう、ただただ泣く」「田中アナの実況が丁寧すぎて素敵すぎるのでいつかメイン実況してるところが見たい」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）