猫が飼い主をにらむ理由

1.愛情と信頼のサイン

猫がじっと見つめ、目を細めたりゆっくりまばたきしたりした場合は「大好き」「信用している」という最高の愛情表現です。目を閉じるのは警戒していない証拠で「猫のキス」とも呼ばれ、リラックスしているサインです。この行動は、あなたが猫にとって一番安心できる場所だと示しています。

2.お願いしている

言葉を話せない猫は、要求を視線で伝えてきます。ごはん、おやつ、遊び、ドアを開けてほしいときなどに、じっと顔を見て訴えます。特に食事や遊びの時間に近いと「そろそろじゃない？」と催促している可能性が高いです。

3.周りの状況を観察し、安全を確認している

警戒心の強い猫は、物音や飼い主さんのいつもと違う行動を注意深く観察します。にらんでいるように見えるのは、目を動かさず情報を集める集中した状態です。飼い主さんを警戒しているのではなく、環境の変化に気を配っているのです。本当に警戒するときは、耳を倒し、低い声でうなります。

4.飼い主さんの次の行動を予測している

猫は賢く、飼い主さんの行動パターンを覚えています。立ち上がると「遊び？」、カバンを持つと「お出かけ？」などと予測しています。じっと見つめて表情や動きを観察し「次に何をしてくれるか」を待ち構えているのです。これは、飼い主さんへの関心の証拠です。

5.「構ってほしい」と思っている

猫が退屈しているときや、甘えたい気分のときにも、飼い主さんの動きを止めるためにじっと見つめることがあります。視線を送ることで、飼い主さんの注意を引き、「僕（私）を見て！」「頭をなでて！」とアピールしているのです。特に、飼い主さんがスマホなどを見ていて、猫に注意を向けていないときにこの行動をよくします。

猫がにらんでくるときの接し方

愛情と信頼のサインのとき

猫がゆっくりまばたきをしてきたら、あなたも同じようにゆっくりまばたきで返してあげてください。これは猫の言語で「私も大好きだよ」と伝えることになります。

要求しているとき

もしごはんの時間や遊びの時間に近ければ、要求に応えてあげましょう。ただし、じっと見つめたからといってすぐにすべてに応えてしまうと「にらめば要求が通る」と学習してしまうことがあります。催促が激しい場合は、少し時間を置いてから応じるなど、猫の要求に振り回されないようにするのも大切です。

観察や構ってほしいとき

猫がただじっと見ているだけのときは、優しく声をかけたり、そっと頭をなでてあげたりするといいでしょう。構ってほしいサインであれば、数分間だけでも集中して遊んであげると、猫は満足してくれます。観察している場合は、いつも通りにリラックスして過ごしてあげれば、猫も安心します。

まとめ

猫が飼い主さんを「にらんでくる」ように見えるのは、愛情、要求、観察など、さまざまな意味があります。ほとんどの場合、機嫌が悪いわけではありません。猫の目の動き、リラックスしているのか、緊張しているのかなどを見て、猫の気持ちに応えてあげましょう。