元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが2日、自身のインスタグラムを更新。泥だけになった姿を披露した。



【写真】ラインくっきり！泥だらけでも笑顔のピースライン

「フジテレビ『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』見てくださったみなさま、ありがとうございました」と投稿。



「今回のロケの体当たりパートのまとめです！笑 泥だらけになった火山温泉、夜市のアリの試食、イスロテ島の生簀？でサメや大きな魚たちと泳いだこと... 井上咲楽ちゃんのかっこいい背中から、たくさんのことを学ばせてもらった充実の時間」と振り返り、泥だらけになっておどける写真を掲載。その姿からでもスタイルの良さが伺える。



続けて、「放送後、NHK時代から尊敬する先輩ディレクターに『中川さんは泥臭いロケが似合う』と言われてうれしかったので、今後はさらにそうしたジャンルのお仕事も頑張れたらいいなと思いました(少々潔癖症ではありますが、わりとなんでもノー天気に楽しめるタイプです！笑)」と記した。



「また放送の中でもお話させていただいた、番組の初代MC楠田枝里子さん(遠い親戚というご縁があるんです)からもご感想をいただきました 実はまだ一度もお会いしたことがないので...今年はそんな機会もあったらいいなぁ なんてワクワクしています！」と明かし、「放送を見逃した方は、配信もありますのでぜひ」と呼びかけた。



フォロワーからは「何をやっても絵になります」、「火山浴の効果が出るといいですね！」、「スタイル抜群で最高でした」、「泥も滴るいい女 」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）