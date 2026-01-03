アメリカのトランプ大統領にとって2026年の最重要課題は、11月に行われる「中間選挙」。トランプ氏の共和党が議会で多数を維持できるかが、今後の政権の行方を左右する。選挙の争点に急浮上した「アフォーダビリティ」に焦るトランプ氏。中間選挙の情勢を分析する。

■2026年は「訪中」と「中間選挙」

トランプ政権にとっての2026年は、4月に予定されている「トランプ大統領の中国訪問」と11月の「中間選挙」、この2つの政治日程が軸となる。

日米外交筋は「トランプ氏にとっては11月の中間選挙が全て。4月の米中首脳会談も、中間選挙に向けた有権者へのアピールに使うだろう。トランプ氏が貿易交渉での合意を優先して台湾問題で変な譲歩をしないか警戒している」と語る。

トランプ政権の今後の行方を左右する中間選挙を展望する。

■共和党が議会で過半数を維持できるか

中間選挙とは4年に1度、大統領選挙の中間にあたる2年目に行われる選挙で、議会上院の約3分の1と、下院の全議席が改選される。現在、上院・下院共に与党・共和党が多数を握るが、民主党との議席差はわずかだ。

共和党のシンボルカラーは「レッド」で、大統領職・上院、下院を共和党が握る「トリプルレッド」を背景にトランプ氏は強権的な政権運営を続けている。だが、議会で多数を失えば、法律や予算の成立が難しくなり、政策が思い通りに実行できない状況となる。トランプ氏の共和党が、上院と下院で過半数を維持できるのかが、中間選挙の焦点となる。

■「アフォーダビリティ」が争点に

中間選挙の争点として一躍浮上したキーワードが「アフォーダビリティ（手頃な価格）」だ。

きっかけは中間選挙の前哨戦と位置付けられた、2025年11月に行われたニューヨーク市長選と2つの州知事選だ。民主党は「アフォーダビリティ」を訴え、食費や住宅費など身の回りの生活費の負担軽減に焦点を絞った選挙戦を展開した。その結果、ニューヨーク市長選で急進左派のマムダニ氏が勝利するなど全勝した。生活費高騰への不満が、トランプ政権からの支持離れにつながっていることが浮き彫りとなった形だ。

2024年の大統領選では、当時のバイデン政権の物価高対策への不満がトランプ氏の勝利の原動力となった。一転して、物価高への不満の矛先がトランプ氏に向かい、逆風となっている。トランプ政権の支持率が低迷し、無党派層の支持離れが指摘されるなど、トランプ政権内では中間選挙に対する危機感が高まっている。

■看板政策も軌道修正。焦るトランプ氏

地方選での敗北を受け、焦燥感を強めたトランプ氏は、なりふりかまわず“物価高対策”のアピールを始めた。食料品の価格を引き下げるため、自らの看板政策である関税政策を軌道修正し、幅広い品目の食料品を関税の対象から外した。

さらに、自動車の燃費規制を大幅に緩和する方針を表明し、新車の購入費用を引き下げると強調。有力な支持基盤である農家に対しては日本円で1兆8000億円を超える経済支援を発表し、連日、中間選挙を意識したアピールを繰り返している。

■路線対立を抱える民主党

一方、地方選で勝利した野党・民主党だが、このまま中間選挙まで勢いを持続させることができるのかは、まだ見通せない。民主党は2024年の大統領選での敗北以降、党勢は回復せず低迷が続き、再生への道筋は描けていない。

ある民主党関係者は「大統領選では多様性を強調しすぎて、無党派層が離れた。党内の急進左派に配慮しすぎたことが要因だ。穏健・中道派路線で、無党派層を巻き込まないと選挙には勝てない」と語った。

大統領選以降も民主党内には、急進左派と穏健派の路線対立は残ったままだ。3勝した地方選も、ニューヨークで「民主社会主義者」を自称するマムダニ市長の誕生で、急進左派が勢いづく一方、バージニアとニュージャージーの2州では穏健派の知事が誕生した。

路線対立を残したままの勝利で、これで反転攻勢の糸口をつかんだとは言い切れないのが実情だ。中間選挙でトランプ氏に対抗するには、民主党が路線対立を乗り越え、幅広い層に訴える政策を打ち出すことが必要となる。

■「上院は共和 下院は民主」

中間選挙の情勢について、バージニア大政治センターで選挙分析を手がけるカイル・コンディック氏は「上院は共和党、下院は民主党が優勢だ」と指摘する。

上院で民主党が過半数をとるには、4議席を奪還する必要がある。しかし今回、改選の選挙区は共和党が有利な構成で、上院は共和党が過半数を維持する可能性が高いと分析する。

一方、全議席が改選となる下院については「中間選挙は、大統領の所属政党が議席を減らす傾向がある。野党は対案を示す必要はなく、政権の批判をしていれば支持を集めることができる。トランプ氏の支持率も低く、下院は民主党が有利だ」と分析。

下院を民主党が奪還した場合「ホワイトハウスに対して調査権限を多用するほか、トランプ氏の弾劾に向けた動きも出てくる可能性がある。トランプ氏の国内政策は停滞する」と指摘した。

トランプ氏が政権基盤を盤石とするのか。民主党が議会で多数を奪還し、トランプ氏に歯止めをかけることができるのか。中間選挙の結果は、トランプ氏の後半任期2年間を大きく左右することになる。