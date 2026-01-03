板野友美、“アイドル姿”に見入る愛娘の様子を公開「か、か、かわいい」「こりゃ、ママ幸せだぁ」
プロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手の妻でタレントの板野友美が、3日までに自身のインスタグラムを更新。自身の“アイドル姿”を見る愛娘の姿を公開した。
昨年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に出演した板野は「アイドルだった私を娘に見せれるとは思ってなかったから…この1ヶ月でAKBの歌を覚えて歌ってくれたり『ママ、可愛いねー！ダンスすごいね』って言ってもらえたり凄く貴重な時間になりました」と振り返った。
続けて「家を出る時に『ママの事可愛く写真撮ってねー』って言ったら（サンタの絵文字）にもらったオモチャのスマホで頑張って撮ってくれてた そんな健気なところも愛しい」と添え、板野が紅白でパフォーマンスする映像にカメラを向ける長女の動画を公開。「もしかして生まれる前からママの活動みてくれてたのかな？」と思いをつづった。
この投稿には「か、か、かわいい」「こりゃ、ママ幸せだぁ」「いつかアイドルになったりするのかな？」「一生懸命でかわいすぎる」「しっかりママの方探して撮ってるね」といった声が寄せられている。
