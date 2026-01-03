10年後のドラフト答え合わせ　“史上最高額投手”となる怪腕の才覚を見抜いた「勝ち組」球団は？　超目玉の田中正義を巡って評価分かれる【パ・リーグ編】

ポテンシャルを開花させて球界屈指の投手へと変貌した山本(C)産経新聞社

10年前の総合評価が「12球団最高」だったソフトバンク

ドラフト指名の成果はその直後だけでなく、5年後、10年後にならないと分からない。これは野球界でよく語られており、実際に会議直後に「成功」と見られていた球団の指名選手が思うように成長せず、逆に意外な選手が大化けするケースもある。

そんなドラフト会議時点の評価と10年後の実績を比較してみたいと思う。今回は2016年のパ・リーグ6球団について再評価していく。

【動画】エースの真骨頂、山本由伸の快投シーン

【日本ハム】

ドラフト会議直後：60点

10年後：65点

1位で2度抽選を外し、最終的には高校生左腕の堀瑞輝（広島新庄）を獲得。2位では東京六大学で活躍していた石井一成（早稲田大）を指名した。2人とも力はあったが、抽選を外したこともあった影響で一つずつ順位が高い印象で、60点としている。

堀は3年目から中継ぎとして1軍に定着して2021年には最優秀中継ぎのタイトルを獲得。石井も1年目から100試合以上に出場すると、その後も1軍の戦力となり、今オフには国内FA権を行使して西武に移籍した。ただ堀は活躍した年数が少なく、石井も規定打席に到達したシーズンはなく、上位指名としては大成功とは言い難い。下位では8位の玉井大翔（新日鉄住金かずさマジック）が中継ぎとして活躍したのはプラスだが、他は早々に退団した選手も多く、トータルではわずかな加点にとどまった。

【ソフトバンク】

ドラフト会議直後：90点

10年後：50点

1位では、この年の“超目玉”で、5球団が競合した田中正義（創価大）の獲得に成功。大学時代の田中はプロの若手相手にも圧巻の投球を見せており、大学野球史にも残るレベルの投手だった。また、2位の古谷優人（江陵）も高校生ながら最速150キロを超える本格派左腕で、3位の九鬼隆平（秀岳館）も高校球界を代表する捕手。支配下での指名人数こそ少なかったものの、総合評価は12球団で最高の値としている。

しかし、田中は度重なる怪我もあって低迷し、ようやく才能が開花したのは近藤健介の人的補償で日本ハムに移籍した後。2位の古谷も自らの不祥事で1軍では1勝に終わり、九鬼も甲斐拓也の壁を越えられず2023年限りで自由契約に。4位の三森大貴（青森山田）が2022年に101安打を放つなど1軍の戦力となったのは救いだが、既にトレードで球団を去っており、10年後の採点は最低点数となった。

【ロッテ】

ドラフト会議直後：75点

10年後：65点

1位で田中を外したが、再抽選では再び5球団が競合した佐々木千隼（桜美林大）を引き当てた。2位では社会人の即戦力候補である酒居知史（大阪ガス）、3位以下も将来性の高い投手を多く指名しており、投手の補強という意味では成功したという印象だった。

しかし、佐々木はプロでは先発として結果を残せず中継ぎに転向。5年目の2021年に54試合に登板して26ホールドをマークしたものの、十分な活躍を見せたのはこの年限りで2023年オフには現役ドラフトでDeNAに移籍。2位の酒居も3年目に54試合に登板したが、FAで獲得した美馬学の人的補償で楽天に移籍しており、ロッテにもたらしたプラスは大きくなかった。6位で指名した種市篤暉（八戸工大一）がエース格へと成長したのは大きなプラスだが、戦力になれなかった選手も多く、ドラフト会議直後の点数からはダウンという結果となった。