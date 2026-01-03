ダウンタウン・浜田雅功（62）が3日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」正月90分SP（土曜午後2・00）に出演。ゲストの「DOMOTO」堂本剛（46）と、日常話で盛り上がった。

飲酒について「ちょっと飲めるようになりました。今まではすぐに頭痛くなったりとか」と語る堂本に、「分かるわ〜！俺も最初そやったも〜ん。ちょっと飲んだだけで頭痛くなってきて、ヘタしたら節々痛くなってきたりとか」とヒジを押さえて訴えた。「最初のうちは顔に出てた。それもイヤやった。今でも多少赤くはなるけど」と話した。

食べる量についても「基本は一日一食」という堂本に、「僕も一食の時もあれば、朝昼兼用で食べて、夜食べての二食の時もある」と続いた。「焼き肉行っても、昔はカルビをガンガン食べてたけど、もう1、2枚でいいよね。その後ハラミ…」と共感し合った。

また、堂本から「しょうもない質問いいですか？お風呂の温度設定何度ですか？」と問われ、「30度いったら熱いか？」と考え込んだ。「いやいや30度いかないと絶対寒いですね…浜田さんが人間だとしたらですよ」とツッコまれた。その後、思い出したように「あ！42度！そやわ」と答え、あんまり熱いのもキツイし、ぬるいのも入ってる気しないので」と説明した。

堂本は「僕は38〜40度です。これが体にいいらしい。10分いかんぐらいつかって。全然あったまります」と力説。さらに、「これも誰も浜田さんに聞いたことないとないと思うんですけど、何時起き・何時寝ですか？」と問うた。

浜田は「あんまり長いこと寝ると、頭痛くなるんです」と吐露。「出ましたね！偉人、カリスマがよく言うやつ。ショートスリーパー」と反応する堂本に「いやいやいやいや、ほんとに寝たいんですけど」と苦笑いし、「平均6時間…。5時間でも全然いいんですけど、8時間以上寝たら頭痛くなる」と明かした。

「できるだけ長く寝ようとしてますよ、今は。また寝にくいっていうのがあって」と不眠気味であることを嘆いた。

堂本から「じゃあやっぱ（風呂の水温を）40度にしたほうがいいです、自律神経にいいんです。寝る1時間前にお風呂に入って（テレビなど見ずに）ふとんに入れば変わる。（就寝前のケータイチェックなど）頭使うと寝れないですからね」と助言を受け、「そう！それ（自律神経）！ええこと聞いた」と納得。昨年は体調不良で休養したこともあり、忠告をしっかりと受け止めていた。