¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡¦£Ç·Ë±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡Û¿¿¿ù¾¢¡¡½éÆü¤ÏµÈÅÄÂóÌð¤ÈÊÌÀþ¾¡Éé¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ºÇ½é¤ÎµÇ°³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÎ©Àî¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡Ë±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿½éÆüÆÃÁª¤Ï¡¢´ØÅìÀª¤¬£´¿Í¡£¿¿¿ù¾¢¡Ê£²£¶¡áÆÊÌÚ¡Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÌÁÍ§¡¦µÈÅÄÂóÌð¤È¤ÏÊÌÀþ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡´ØÅì¤Î¥Ë¥å¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿·½Õ¤ÎÎ©Àî¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¡¢ÅÅ·â°úÂà¤·¤¿Ê¿¸¶¹¯Â¿»á¤«¤é´ØÅì¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢ÌÁÍ§¤ÎµÈÅÄÂóÌð¤È±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¡£Ç¯Ëö¤Î£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¤Ç¤â£²¿Í¤Î¸ÆµÛ¤Ï¥Ô¥¿¥ê¡£ÀïÁ°¤ËºÙ¤«¤ÊºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÈÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö´¶À¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¹Í¤¨¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¿¿¿ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿µÈÅÄ¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¸¯¤¤¤â¤Ê¤¯¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤ÈÁö¤ì¤¿¡£
¡ÖÃ±Ä´¤Ê¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Á°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤ä¶áµ¦Àª¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ë½Ð¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÇÃ¡¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÏÉÔÂ¡×¤È·ë²Ì¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¿¿ù¤¬Æ°¤«¤Í¤ÐÃ±µ³Àª¤Ï¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¶áµ¦Í¥Àª¤Î¤Þ¤ÞÃ¸¡¹¤È¥ì¡¼¥¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Å¸³«¤òÆ°¤«¤·¤¿¤½¤Î³Ð¸ç¤Ï¾Þ»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃÁª£±£²£Ò¤Ï¿¿¿ù¡¢µÈÅÄ¤ËµÈÂô½ãÊ¿¡¢ÎëÌÚ¸¼¿Í¤È´ØÅì¤Ï£´¿Í¡£ÃíÌÜ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï¿¿¿ù¡½ÎëÌÚ¡¢µÈÅÄ¡½µÈÂô¤ÈÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£¡Ö´ØÅì¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¤ÈÆóÊ¬Àï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈµÈÅÄ¤È¤Î¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤ÎÍ§¤Ïº£Æü¤ÎµØ¡½¡½¡£´ØÅì¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Î¾¼Ô¤¬½éÆü¤«¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹½¿Þ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£