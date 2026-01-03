King ＆ Prince永瀬廉「俺と会えて嬉しそうな顔をしていた」人気アーティスト明かす「ニヤニヤしちゃっていて」
【モデルプレス＝2026/01/03】King ＆ Princeの永瀬廉が2日、TBS系「ニノなのに新春SP」（よる9時15分〜）に出演。自身と会えて嬉しそうだったという人気俳優を明かした。
【写真】永瀬廉に「会えて嬉しそうな顔をしていた」人気アーティスト
「映画ラストマン -FIRST LOVE-」に出演している永瀬は、本作品でも披露しているアクションをさらに極めるためガンアクションに挑戦。俳優・アーティストの福山雅治がスタジオからスペシャルゲストとしてVTRを観ているため、スタッフが永瀬に福山について聞くと「マジ強。ゲキ強っすね。全盲の役なので目が見えない設定でのアクション。全然また変わってくると思うのですごかったっすね。かっこよかった」と話した。
福山に確かめたいことがあるという永瀬は「ラストマンの撮影が始まって1〜2ヶ月後に福山さんとようやく会えるみたいな感じやったんですよ。久々に会ったのが福山さんが北海道で連れて行ってくれたご飯屋さん」と回顧。「久々に会ったときに福山さんが俺と会えて嬉しそうな顔をしていたんですよ」と話し「ちょっとニヤニヤしちゃっていて。なんか緩んじゃっている系っすね、頬が」と笑顔で明かした。「気のせいだったら寂しいですけど。ただ僕は信じています」と続け「そのときの真意を聞きたいですね、是非。照れずにお答えください」と質問した。
これをスタジオにて優しい笑顔で見守っていた福山は「永瀬くんに久しぶりに会えてマジ嬉しかったっす」と永瀬のモノマネをして回答。永瀬と初めて会ったときからモノマネをしていたと言い「久々に会ったら俺が真似している永瀬くんが目の前にいる」と思ったと説明した。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆永瀬廉、福山雅治のアクションを見て思ったこと
◆永瀬廉、福山雅治に質問
