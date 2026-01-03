超特急リョウガ、人気ドラマものまねにメンバー絶賛 「めっちゃ上手かった」
【モデルプレス＝2026/01/03】超特急が1月2日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。リョウガ（船津稜雅）のものまねがメンバーから絶賛される場面があった。
【写真】EBiDAN10代の後輩が憧れている超特急メンバー
2026年最初の放送となったこの日、超特急は同番組で初めてメンバー全員が揃って登場。ユーキ（村田祐基）が同日31歳の誕生日を迎えたことから、「ユーキの誕生日プレゼント争奪 平成クイズ」と題し、出題者であるリョウガ（船津稜雅）以外の8人が番組からの贈り物をかけて平成時代に流行ったヒット作に関するクイズに挑戦した。
平成25年（2013年）にリリースされたヒット曲に関するクイズが出題され、リョウガが「歌詞を読み上げます。『あなたのことが好きなのに 私にまるで興味ない』」と口にすると、グループで最年少のハル（柏木悠）は「AKB48さんの『恋するフォーチュンクッキー』」と正解。「ドンピシャって言ったらあれだけど…ちょうどめちゃくちゃ聴いてた世代」と小学生の頃によく聴いていたと明かした。
その後、「平成25年（2013年）に放送された今から読み上げるセリフが印象的なドラマは何でしょう？」と問いかけたリョウガ。「ちゃんとなりきりますね」と作品の登場人物になりきると言った途端、ユーキやカイ（小笠原海）から「もう分かった！」と声が上がった。
リョウガが「やられたらやり返す。倍返しだ！」と日曜劇場「半沢直樹」（TBS系／2013年）で俳優の堺雅人が演じた主人公・半沢を真似て決めゼリフを読み上げると、あまりの上手さにメンバーたちから笑いが。クイズに正解したアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が「とっても上手ですよ」、タカシ（松尾太陽）が「めっちゃ上手かった」と絶賛する中、リョウガは同作を「観たことないんですけどね」とメンバー一同を驚かせていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】EBiDAN10代の後輩が憧れている超特急メンバー
◆超特急ハル「めちゃくちゃ聴いてた」平成ソングとは？
2026年最初の放送となったこの日、超特急は同番組で初めてメンバー全員が揃って登場。ユーキ（村田祐基）が同日31歳の誕生日を迎えたことから、「ユーキの誕生日プレゼント争奪 平成クイズ」と題し、出題者であるリョウガ（船津稜雅）以外の8人が番組からの贈り物をかけて平成時代に流行ったヒット作に関するクイズに挑戦した。
◆超特急リョウガ、有名ドラマの決めゼリフものまねをメンバー絶賛
その後、「平成25年（2013年）に放送された今から読み上げるセリフが印象的なドラマは何でしょう？」と問いかけたリョウガ。「ちゃんとなりきりますね」と作品の登場人物になりきると言った途端、ユーキやカイ（小笠原海）から「もう分かった！」と声が上がった。
リョウガが「やられたらやり返す。倍返しだ！」と日曜劇場「半沢直樹」（TBS系／2013年）で俳優の堺雅人が演じた主人公・半沢を真似て決めゼリフを読み上げると、あまりの上手さにメンバーたちから笑いが。クイズに正解したアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が「とっても上手ですよ」、タカシ（松尾太陽）が「めっちゃ上手かった」と絶賛する中、リョウガは同作を「観たことないんですけどね」とメンバー一同を驚かせていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】