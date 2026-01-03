Minimalの冬限定コースが登場♡カカオと苺を味わう特別なチョコレート体験

日本発のスペシャルティチョコレート専門店Minimalが、冬だけの特別な「カカオ・チョコレートのコース -Sense of wonder-」を、Minimal The Specialty麻布台ヒルズにて2026年1月10日より提供します。新政酒造の日本酒を合わせたホットチョコレートで幕を開けるコースは、ボンボンショコラや苺“女峰”を使った贅沢なスイーツまで、カカオの魅力を五感で堪能できる内容♡大切な人との特別な冬のおでかけにもぴったりです。

カカオの魅力を広げる多彩なメニュー

コースはまず、日本酒と合わせた特製「ホットチョコレート」※でスタート。アルコールが苦手な方にはチャイ風ホットチョコレート※をご用意しています。

その後は、カカオの個性を存分に体感できる「ボンボンショコラ」4種が登場。

30か国以上から選び抜いたシングルオリジンのカカオ豆を使い、果実のようなフルーティさからスパイス感まで、カカオ自体が生み出す驚きの風味を味わえます。

さらに、予約困難な名店「Don Bravo」の新業態「CRAZY PIZZA」とのコラボピザも魅力。

辛味のあるウンドゥイヤに、ハーブのような香りが特徴の「SAVORY」チョコレートソースが絶妙に絡み、立体的な味わいに仕上がっています。

苺“女峰”を満喫できるパフェ＆生ガトーショコラ

希少な苺“女峰”を贅沢に使ったスイーツにも注目です。「チョコレートパフェ」は、香り高い女峰のソルベを中心に、マスカルポーネやヨーグルトを使ったアイス、ガーナ産カカオのチョコレートアイスが重なる贅沢な構成。

シナモンクッキーやベリーのアクセントも加わり、チョコと苺の魅力が一皿で広がります。

「苺の生ガトーショコラプレート」には、女峰の豊かな香りと酸味を生かした生ガトーショコラを中心に、和ハッカメレンゲやブロンドチョコレートのミルクアイス、フランボワーズ&赤ワインソースを合わせ、奥行きのある味わいを楽しめます。

提供店舗・価格・予約情報もチェック

「Minimalカカオ・チョコレートのコース -Sense of wonder-」は、2026年1月10日（土）～3月末まで提供予定。

価格は7,900円（税込）。Minimal The Specialty麻布台ヒルズ（東京都港区虎ノ門五丁目8番1号麻布台ヒルズガーデンプラザA 2F）にて楽しめます。

予約は2025年12月1日AM10時より受付開始。冬の特別なご褒美にもぴったりな一皿です♪

冬に訪れたい特別なチョコレート体験♡

Minimalの冬限定コースは、カカオの奥深さに新しい発見をくれる特別なひととき。

日本酒とチョコレートのペアリングや、希少な苺“女峰”を使ったデザートなど、ここでしか味わえない魅力が詰まっています。

バレンタインや冬のおでかけにも心ときめく贅沢な内容。大切な人と一緒に、五感で楽しむチョコレートの世界へ出かけてみませんか？