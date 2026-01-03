サッカー日本代表・堂安律選手の妻・明松美玖さんは12月31日、自身のInstagramを更新。2025年のプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：明松美玖さん公式Instagramより）

サッカー日本代表・堂安律選手の妻・明松美玖さんは12月31日、自身のInstagramを更新。堂安さんとのすてきな2025年の写真を公開しました。

【写真】明松美玖さん＆堂安律のプライベートショット

「今年も素敵な投稿見させてくれてありがとうございました」

「2025年　たくさんの愛に触れた1年でした。関わってくれた全ての人に感謝します」と、2025年最後のあいさつをした明松さん。投稿には写真9枚と動画1本を載せています。堂安選手との結婚式の写真と動画が中心です。2025年の一大イベントであったことがうかがえます。

コメントでは、「今年も可愛いみくちゃん待ってます」「今年も素敵な投稿見させてくれてありがとうございました」「みくちゃん本当いつも可愛い」「お似合い過ぎる〜」「美男美女　素晴らしいです」「支え合ってこれからも仲良くね」「幸せが伝わって来る〜」「ほんとにご夫婦2人とも大好きです〜！」などの声が上がりました。

上品な装いの日常ショットも公開

自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している明松さん。16日には「今年新調したコートの一つ」と、白く上品なデザインのコートを着用した姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
