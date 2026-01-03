「お似合い過ぎる」堂安律の美人妻、結婚式を振り返る“美男美女”ショット公開「幸せが伝わって来る」
サッカー日本代表・堂安律選手の妻・明松美玖さんは12月31日、自身のInstagramを更新。堂安さんとのすてきな2025年の写真を公開しました。
【写真】明松美玖さん＆堂安律のプライベートショット
コメントでは、「今年も可愛いみくちゃん待ってます」「今年も素敵な投稿見させてくれてありがとうございました」「みくちゃん本当いつも可愛い」「お似合い過ぎる〜」「美男美女 素晴らしいです」「支え合ってこれからも仲良くね」「幸せが伝わって来る〜」「ほんとにご夫婦2人とも大好きです〜！」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「今年も素敵な投稿見させてくれてありがとうございました」「2025年 たくさんの愛に触れた1年でした。関わってくれた全ての人に感謝します」と、2025年最後のあいさつをした明松さん。投稿には写真9枚と動画1本を載せています。堂安選手との結婚式の写真と動画が中心です。2025年の一大イベントであったことがうかがえます。
上品な装いの日常ショットも公開自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している明松さん。16日には「今年新調したコートの一つ」と、白く上品なデザインのコートを着用した姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
