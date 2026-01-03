¡Ö´ñÀ×¤Î1Ëç¡×±ê¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿ÇÏ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ä¿ÜËá»û¤ÎÅÁÅý¹Ô»öà²Ðº×¤êá¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¸æ¿´¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¿¿¸À½¡¤Î»û±¡¡Ö¿ÜËá»û¡×¤ÎÉû½»¿¦¡¢¾®ÃÓÍÛ¿Í¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²Ðº×¤ê¤Ç¤Îà´ñÀ×¤Î1Ëçá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ñÀ×¤Î1Ëç!!±ê¤ÎÇÏ¡£Êº¸á¤Î¾ÝÄ§¡£ÀèÆü¤Î¿ÜËá»û¤Î²Ðº×¤ê¤Ç½Ð¸½¤·¤¿±ê¤ÎÇÏ¡£ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤ÏÊº¸á¤Ç¤¹¡£Êº¤Ï²Ð¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Êº¸á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±ê¤ÎÇÏ¤Î¼Ì¿¿¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Íø±×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢À§Èó¤³¤ÎÊ¡¤ò¤¤¤¤¤Í¤È¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¹¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈX¤Ç¾Ò²ð¡£ÉÔÆ°ÌÀ²¦¤ÎÃÒ·Å¤Î²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈÑÇº¤ò¾Æ¤À¶¤á¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¼ÆÅõ¸îËà(²Ðº×¤ê)¡×¤Ç¡¢´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸îËàÌÚ¤¬Ç³¤¨À¹¤ë¸îËàÃÅ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ëÇÏ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸½¤ì¤¿à´ñÀ×¤Î1Ëçá¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏ¤ÎÄ¹¤¯¿¤Ó¤¿¼ó¡¢Æ¬Éô¤Ë¼ª¡¢»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿Èø¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ËÅê¹Æ¤«¤é3ÆüÂ¤é¤º¤Ç10Ëü¤ËÇ÷¤ë¤¤¤¤¤Í¡¢2Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¸æ¿´¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¸æ¼é¤ê¤ËÍ¤êÆñ¤¯ÊÝÂ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!¡×¡Ö¤³¤ÎÊ¡¤¬³§¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£