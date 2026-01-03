◆全国高校ラグビー大会 準々決勝 東福岡21―17東海大相模（3日、花園ラグビー場）

背番号22をつけた2年生が、東福岡の逆転勝利を呼び込んだ。3点を追う後半26分、トライライン手前のラックからボールを出したSH橋場璃音は、パスを出さずそのままインゴールに持ち込んだ。「前が開いていたので思い切って勝負した。準決勝につながるトライを自分で取れて役目を果たせた」。強豪の底力を見せつける殊勲のトライを喜んだ。

橋場は前回大会で1年生ながらSOで第1グラウンドでのプレーを経験。夏合宿の後からSHとの兼任となり、途中出場も多くなった。「今年はスタートで出ることができず悔しい思いをした。スーパーサブという形で流れを変えられてよかった」とうなずく。リザーブに回る選手も実力は十分。この選手層の厚さも東福岡の強みだ。

県予選から通じて初めてのビハインドに回る苦しい展開。後半には一時10点差まで開いたが、選手は慌てず「焦ったら負け。やるべきことをやろう」と声をかけあった。その後は伝統の左右へ展開する速いパス回しで2トライ2ゴールを挙げて逆転。「ボールを動かせば何とかなると思っていた。勝ち切れたのが大きかった」と藤田雄一郎監督は大舞台で成長する選手を頼もしそうに見つめる。

2大会ぶりの4強。次は昨春の全国選抜大会準決勝で敗れた相手の京都成章とぶつかる。勝てば史上4校目の花園100勝。「東福岡らしいラグビーをやって決勝進出を決めたい」。橋場はさらに先を見据えた。（前田泰子）