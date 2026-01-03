Á´Ãæ3°Ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤2°Ì¤â¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎÃ´¤¤¼ê¡¢Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼Çë¸¶Àé¿Ò¤¬¸«¿ø¤¨¤ëÌ¤Åþ¤ÎÄºÅÀ¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¤Î½÷»Ò¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤Ï¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÇë¸¶Àé¿Ò¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç½Õ¹â½é¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ½é¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Çë¸¶¤¬2Ç¯»þ¤Î½Õ¹âÍ½Áª·è¾¡¡£Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì¤Ë2¡½3¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï»ä¤Î¥ß¥¹¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¡£¥È¥¹¤ò¾å¤²µÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ë½½Ê¬¤ÊÂÎÀª¤ÇÂÇ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤¼ÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¥È¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡£¸å²ù¤ÎÇ°¤¬À®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÏÇ¤ï¤¹¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤Ï¿´¤ÎÏ¢·¸¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤³¤½¡×¡£¶¯µ¤°ìÊÕÅÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¶å½£Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢Í¥¾¡¡¢Í¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÎÊ¡²¬¸©Àª¤Ç¤Ï1972Ç¯¤ÎÇîÂ¿½÷»Ò¾¦¡Ê¸½ÇîÂ¿½÷»Ò¡Ë°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ËÇ÷¤ë½àÍ¥¾¡¡£Âçºå¹ñºÝ¡¢½¢¼Â¡Ê²¬»³¡Ë¤Î¥·¡¼¥É¹»¤ò·âÇË¤·¡¢1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¶âÍö²ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤â¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤Ë¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇë¸¶¤Ï¡ÖºÇ¸å¡Ä¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£
¡¡µÜºê»Ô½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢»Ð¤òÄÉ¤Ã¤Æ¿Ê³Ø¤·¤¿Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Çµ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤¿µÈÅÄ¼ëÍû¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¤äÌÚÃÛ¼ÓÎÉ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤ÏÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¡¢Ê¡²¬¸©ÁªÈ´¤ÇÎ×¤ó¤ÀÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â3°Ì¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½¸ÂçÀ®¤Î½Õ¹â¤ÇÌ¤Åþ¤ÎÄºÅÀ¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¡¢6Æü¤Î½éÀï¡Ê2²óÀï¡Ë¤ÇÀÄ¿¹À¾¡½Ê¸µþ³Ø±¡Âç½÷»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥ì¥Õ¥ÈÂÐ³Ñ¤òÁÈ¤àµÈÅÄ¤Î¡Ö¹ªÂÇ¡×¤ÈÌÚÃÛ¤Î¡Ö¹ëÂÇ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¤Îº´¡¹ÌÚÈþ¼ÓØª¡¢Æ±179¥»¥ó¥Á¤ÎÃÓ±Ê°´¤ÎÎ¾3Ç¯À¸¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÍí¤á¡¢Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡ÖËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿°ìÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ø¾¡¤Ä¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£36¿Í¤ÎÉô°÷¤òÂ«¤Í¤ëÇë¸¶¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤Î¡ÖÀé¿Ò¡Ê¤Á¤Ò¤í¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡ÖÀé¿Í¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¿´¤Î¹¤¤¿Í¤Ë¡×¤È¤Î°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¿Ò¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿Ä¹¤µ¤òÉ½¤¹¤È¤¤¤¦¡£¿´¤ÎÉý¤Ï¡¢¥È¥¹¤Î¡Ö²û¤Î¹¤µ¡×¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë