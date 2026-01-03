新潟県長岡市の繁華街で職務質問をした警察官を両手で突き飛ばす暴行を加えて、警察官の職務の執行を妨害したとして、長岡市に住む51歳の倉庫業の男が現行犯逮捕されました。

男は当時飲食店で飲酒をしていて、トラブルを起こして店を追い出されていたといいます。



公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、長岡市に住む倉庫業の男（51）です。



男は3日午前0時すぎ、ＪＲ長岡駅近くの長岡市東坂之上町の歩道上で、職務質問をした男性警察官の胸部を両手で突き飛ばす暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。





警察官が男に職務質問を行うきっかけとなったのは、長岡駅前周辺の飲食店の関係者から受けた客同士のトラブルを知らせる通報でした。通報を受け警察官が現場に駆けつけると、飲食店の前で「チクショーコノヤロー」などと言いながら傘を振り回している男を発見。警察官が飲食店の関係者や店にいた他の客などに話しを聞き、その後男にも職務質問をしようとしたところ、両手で警察官を突き飛ばす暴行を加えたということです。警察によりますと、男は1人で飲食店に来ていて、店にいた他の客と何らかのトラブルとなり、店の関係者から店の外に追い出されていたといいます。警察の調べに対し、男は「酒を飲んでいて覚えていませんが、目撃者もいて警察官が殴られたと言っているなら私がやったんでしょうね」と容疑を認めています。警察はトラブルの原因など事件の経緯を調べています。