◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

大会を主催する関東学生陸上競技連盟はレース後、往路と復路を合わせた沿道の観戦者数を約105万人と発表した。

20年大会までは往路と復路合わせて毎年100万人を超えるファンが沿道で声援を送ったが、コロナ禍となった21年大会は「応援したいから、応援にいかない」のキャッチコピーを掲げて沿道での応援の自粛を求めた結果、約18万人と激減。ただ、ゴール付近や主要区間などでは密集して観戦するファンの姿が見られ、大会本部に電話で苦情が寄せられるなど批判が相次いだ。

21年大会同様、沿道での応援自粛を求めた22年大会は約60万人と21年から3倍超に。23年大会は応援自粛は求めず、マスク着用を推奨し、声出しについては「お控えください」とし、約91万人が沿道で観戦。第100回のメモリアルとなった24年大会は約98万人で、昨年は5年ぶりに100万人を超える102万人だった。

＜最近の沿道観戦者数（大会本部調べ）＞

17年 118万人

18年 120万人

19年 124万人

20年 121万人

21年 18万人

22年 60万人

23年 91万人

24年 98万人

25年 102万人

26年 105万人