◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年連続９２度目の出場となった日大は、壮絶なシード権争いを制し、１２年ぶりのシード権獲得となる１０位でフィニッシュした。

＊ ＊ ＊

日大の「山口ツインズ」が、伝統校復活の足がかりとなるシード権獲得に貢献した。

双子の兄・彰太（３年）は往路の１区を務め、区間１７位。弟の聡太（３年）は往路の６区を任され、区間９位だった。

聡太は兄のレースを「難しい展開の中で粘ってくれた」と見届け、気持ちを奮い立たせた。「後半の下りでもうちょっといけたと思っている。そこは悔しかった」と反省しつつも、シード権獲得に「本当によかった。シード校として見られるし、ふがいない走りはできない。何段もレベルアップして、また箱根に挑みたい」と前を向いた。

◆箱根駅伝の主な双子ランナー 東洋大の設楽兄弟（兄・啓太、弟・悠太）は１１〜１４年大会に４年連続で箱根路に出走して２回の総合優勝に貢献。１年時と３年時は２区と３区でタスキをつないだ。村山兄弟（兄・謙太＝駒大、弟・紘太＝城西大）は１４、１５年大会で２区対決を実現させた。

◆山口 彰太（やまぐち・しょうた）２００４年１１月８日、栃木・足利市生まれ。足利二中から陸上部に所属し、３年時の全日本中学選手権は１５００メートルで２位、３０００メートルで４位。佐野日大高では３年時に全国高校駅伝１区出場。２３年に日大スポーツ科学部入学。

◆山口 聡太（やまぐち・そうた）２００４年１１月８日、栃木・足利市生まれ。足利二中入学時はクラブチームでサッカーをしていたが、母の勧めで２年時から陸上部に入部。佐野日大高に進み、３年時に全国高校駅伝３区出場。２３年に日大の文理学部入学。