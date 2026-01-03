家族ウケがいい鱈の人気おかず！カリふわごろもで『たらとブロッコリーの中華揚げ』

ふわふわ食感のたらを、サクッと香ばしい中華揚げに。ころもにごま油を混ぜることで、香ばしさがぐっと増し、箸がとまらないおいしさです。ブロッコリーと一緒に揚げれば、彩りも完ぺき。魚も野菜も楽しめて忙しい日にも頼りになります。

『たらとブロッコリーの中華揚げ』のレシピ

材料（2人分）

生たらの切り身……2切れ（約160g）

ブロッコリー……1/2株（約150g）

しょうがのすりおろし……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

酒……小さじ1

〈ころも〉

小麦粉……大さじ4

水……大さじ4

片栗粉……大さじ1

ごま油……小さじ1

塩……ひとつまみ

揚げ油……適宜

作り方

（1）ブロッコリーは小房に分ける。たらはペーパータオルで水けを拭き取り、あれば骨を除く。一切れを4等分のそぎ切りにしてボールに入れ、しょうが、しょうゆ、酒を加えてからめる。別のボールにころもの材料を入れて混ぜる。

（2）フライパンに揚げ油を高さ1cmくらいまで入れ、高めの中温（180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。たらとブロッコリーの1/2量にころもを薄めにからめて入れ、返しながら4〜5分揚げて油をきる。残りも同様にする。

おいしく作るコツ

ころもは小麦粉だけでなく、片栗粉をブレンドすることで、カリッとした揚げ上がりに。たらのふんわり感が際立ちます。

サクふわの食感がたまらない香ばしい中華揚げ。ちょっとした時間で作れるので、今晩のおかずにぜひ加えてみてください♪

藤野 嘉子フジノ ヨシコ 教えてくれたのは… 料理家 香川栄養専門学校に在学中から、料理研究家や料理番組のアシスタントを務め、独立。３人の子育て経験もいかした家庭で作りやすいレシピに定評がある。料理の基本からアイディア料理まで、多岐にわたる提案と明るい人柄が支持を集めている。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）