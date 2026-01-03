日大時代に箱根駅伝で活躍し、今年はＮＨＫラジオの中継にゲストで出演した俳優の和田正人が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「母校＃日本大学１２年ぶりシード獲得！！」などと記し、総合１０位の活躍を喜んだ。

「新監督さすがの一言！！」と新雅弘監督の手腕に加えて「そして、この１０位は、選手の皆さんが厳しい生活環境と練習を乗り越えて、努力を積み重ねてきた成果です」と後輩たちの頑張りをたたえた和田。「出雲駅伝から母校が観られるなんて…良い年を迎えられて幸せです♪皆さま、ハッピーニューイヤー！！」と締めた。

この投稿にはフォロワーから「嬉しいです！！シード継続して欲しい」「１２年ぶりシード獲得、胸が熱くなりました…！」などと祝福のコメントが寄せられた。

和田は正午のニュースで中継が中断した際に「何が起こるかわからないのが駅伝。シード争いも熾烈です。わたくし、胃が痛いです。。。」とＸに記した。日大は９区を総合９位で最終１０区へ。その時点で１０位・中央学院大とは３秒差、１１位・帝京大とは１６秒差の大接戦だったが、最終的は１１位の中央学院大に５５秒差をつけて１０位でフィニッシュした。