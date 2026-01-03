FW長倉幹樹がFC東京に完全移籍…昨季途中に浦和から期限付き移籍「チームの勝利のために全力で戦います」
FC東京は3日、浦和レッズから期限付き移籍していたFW長倉幹樹の完全移籍加入を発表した。
昨年6月に期限付き移籍で加入し、J1リーグ11試合4得点、天皇杯3試合3得点を記録した長倉はクラブを通じ、「 FC東京に完全移籍で加入することになりました長倉幹樹です。あらためて、東京のために、チームの勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメント。
また、下部組織でも過ごした浦和のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「中学、高校時代と育てていただいたクラブに、プロになって所属できたことは、とてもうれしかったです。小さなころから観ていたスタジアム、聞いていた応援をピッチの中で経験できたことはこれからも忘れません。短い間でしたが、ありがとうございました。」とコメントしている。
