川崎Fパトリッキ・ヴェロンが大分に期限付き移籍…今季途中から今治でプレー
川崎フロンターレは3日、MFパトリッキ・ヴェロンが大分トリニータに期限付き移籍することを発表した。なお、期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。
今季途中からFC今治に期限付き移籍し、J2リーグ7試合1得点を記録したヴェロンはクラブを通じ。「フロンターレに関わる皆さんの素晴らしい新年のスタートをお祈りします。離れてはいますがいつも応援していますし、すべての目標が達成されることを願っています。また、2025年に私たちを支えてくださったすべてのサポーターの皆さんに感謝しています。サポーターの存在は常にとても大切です。今シーズンも引き続きチームを応援してください。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。」とコメントしている。
以下、プロフィール
●MFパトリッキ・ヴェロン
■生年月日
2004年9月8日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
174cm/71kg
■経歴
バイーア─川崎F-今治
■コメント
大分から発表
「大分トリニータでの新たなチャンスにとてもモチベーションを感じています。皆さんと一緒に、素晴らしいシーズンを過ごせると確信していますし、皆さんが私に寄せてくださっている期待に、しっかり応えたいと思っています。今はとても幸せな気持ちでいっぱいですし、プレーできる日を今から心待ちにしています。ありがとうございます。」
今治から発表
「素晴らしいクラブと街で過ごした数ヶ月間、FC今治の皆様に心から感謝申し上げます。今治に着いた初日から、ファンの皆様、スタッフの皆様、そして選手の皆様に温かく迎えられ、まるで我が家のようにくつろぐことができました。FC今治は、アスリートとしても人間としても、自分の成長にとって非常に重要な存在でした。そして、来たときよりもさらに素晴らしいアスリートになってこのクラブを去っていると確信しています。本当にありがとうございました!」
