¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï3Æü¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿MFÅ·³ÞÂÙµ±¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Å·³Þ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿Å·³ÞÂÙµ±¤Ç¤¹¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ò·è¤á¤¿¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î·ãÆ®¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤¯WIN BY ALL!¤ÎÀ¼¤¬¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹!±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ò¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²¸¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤ÈÆü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤È¼«¿È¤ÎÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¤òÎ¥¤ì¤ë¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÇ¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFÅ·³ÞÂÙµ±
(¤¢¤Þ¤¬¤µ¡¦¤¿¤¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯5·î11Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
·²ÇÏ¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
176cm/69kg
¢£·ÐÎò
ÂÀÅÄÆî¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯ÃÄ-Á°¶¶FC-ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â-´ØÀ¾Âç-·²ÇÏ-ÂçÊ¬
