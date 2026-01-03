第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。復路9区の給水に登場した人物に感動が広がっている。

駒澤大の9区菅谷希弥（2年）に給水のドリンクを渡したのは母校の恩師、駒大高陸上部顧問の渡邉聡さんと日本テレビの中継で紹介された。箱根駅伝の晴れ舞台にお世話になった先生が務める粋な配役に、ネット上で反響を呼んだ。

「えー駒澤なにその給水泣いちゃう」「恩師からの給水は感動ですね」「先生、嬉しいだろうねえ」「何かじーんとする」「教え子が箱根走ってその給水できるなんて」「駒澤の顧問の先生出るのはずるいわ」などの声が上がった。

さらに「去年は大学の教授もいたよね〜〜」との指摘も。前回大会、関東学生連合で東大大学院の古川大晃が走った際、同じく東大大学院の八田秀雄教授を思い起こすファンがいた。今年も給水を巡り、さまざまなドラマがあった。



（THE ANSWER編集部）