◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制した青学大が復路でも快走し、１０時間３７分３４秒の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。

金栗四三杯と大会ＭＶＰは、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした絶対エースの黒田朝日（４年）が受賞した。

黒田は往路５区で小田原中継所を首位の中大と３分２５秒差の５位でスタート。２位の早大「山の名探偵」工藤慎作（３年）とも２分１２秒の大差があった。箱根山中で城西大、国学院大、中大を抜き去り、残り約１・５キロで首位を走っていた工藤も交わして芦ノ湖のゴールテープを切った。

前回、青学大先輩の若林宏樹（当時４年）がマークした１時間９分１１秒の区間記録を１分５５秒も更新。１５年に青学大の神野大地（当時３年）は約２・５キロ長い旧コースを１時間１６分１５秒で走破しており、現コースに換算すると１時間８分５５秒前後が「事実上の区間記録」とされていたが、その記録も大幅に更新した。

文句なしで「４代目・山の神」の襲名となったが、原晋監督（５８）は「これまでの山の神と次元が異なる」と「シン山の神」と命名。指揮官に乗せられて黒田朝も「シン山の神です」と胸を張って話した。

「４代目・山の神」兼「シン山の神」は、金栗四三杯とＭＶＰも獲得。第１０２回大会は、黒田朝日の大会となった。