今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「バック・トゥ・ザ・フューチャー｜東京リベンジャーズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「バック・トゥ・ザ・フューチャー｜東京リベンジャーズ」グッズ

登場時期：2025年12月25日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の映画公開40周年と、TVアニメ『東京リベンジャーズ』の放送5周年を記念した、スペシャルコラボレーショングッズが登場。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のコスチュームを着た、TVアニメ『東京リベンジャーズ』のキャラクターたちがフィギュアやマスコットで表現されています☆

無事に未来へ帰るため奮闘する『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と、未来を変えるためタイムスリップを繰り返す『東京リベンジャーズ』

時間移動を扱った2つの作品による、ユニークなコラボレーショングッズを紹介していきます！

バック・トゥ・ザ・フューチャー｜東京リベンジャーズ ACT/CUT プレミアムフィギュア“佐野万次郎”

サイズ：全長約14×16cm

セガプライズの”ACT/CUT プレミアムフィギュア”に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とTVアニメ『東京リベンジャーズ』のスペシャルコラボレーショングッズが登場。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主人公「マーティ・マクフライ」のコスチュームを着た、マイキーこと「佐野万次郎」をフィギュア化しています！

躍動感ある動きを切り取ったフィギュアシリーズらしい、生き生きとした造形。

異なる素材を組み合わせた衣装の質感も、見事に表現されています。

サングラスをずらし、腕時計を見る、一瞬のシーンを切り取ったフィギュアです☆

バック・トゥ・ザ・フューチャー｜東京リベンジャーズ ＆ you マスコット

サイズ：全長約6×6×10cm

種類：全3種（花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅）

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のキャラクターたちになりきる「花垣武道」「佐野万次郎」「龍宮寺堅」の“＆ you（アンドユー）” マスコット。

「花垣武道」と「佐野万次郎」は、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの主人公「マーティ・マクフライ」の服装を着ています。

作品により服装が少し異なるのもポイントです。

「龍宮寺堅」は、ドクこと「エメット・ブラウン博士」の衣装を着こなしています！

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の映画公開40周年と、TVアニメ『東京リベンジャーズ』の放送5周年を記念したコラボグッズがセガプライズに登場。

セガプライズの「バック・トゥ・ザ・フューチャー｜東京リベンジャーズ」グッズは、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに展開されます☆

