セガプライズ『ジュラシック・ワールド』グッズ

登場時期：2025年12月12日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年8月にシリーズ最新作が公開され、注目を集めている『ジュラシック・ワールド』グッズが、2025年12月もセガプライズに登場。

「T.REX」をはじめ、人気の恐竜たちをデザインした楽しいグッズが揃っています！

ジュラシック・ワールド マスコット ロゴかみつきVer.

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全5種（ディロフォサウルス、プテラノドン、T.REX、モササウルス、BLUE）

カラフルな『ジュラシック・ワールド』ロゴにかみつく姿を再現した、恐竜たちのマスコット。

迫力ある恐竜たちの姿が、かわいらしくデザインされています☆

「T.REX」はもちろん「プテラノドン」や「モササウルス」など、全5種がラインナップ。

連れ歩きしやすいサイズで、持ち物に取り付けて楽しむこともできます！

ジュラシック・ワールド マスコット 半分化石Ver.

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（プテラノドン、T.REX、トリケラトプス、モササウルス）

左右の半分が化石状態のデザインがユニークなマスコット。

反対側を向けると、化石標本のような姿になります。

直感的に恐竜の構造がわかる、キュートでユニークなグッズです☆

ジュラシック・ワールド プラチナムザッカストレージバッグ

サイズ：全長約36×40×46cm

種類：全2種（モササウルス、T.REX）

「T.REX」と「モササウルス」の食べっぷりを再現した、大容量で便利な収納バッグが登場。

バッグの口を広げると、恐竜が大きく口を開けたような、遊び心あふれるデザインです！

インパクトのあるデザインで、なかにものを詰めるときは、恐竜のエサやり体験をしているよう。

楽しく整理整頓ができて便利な収納グッズです☆

人気の『ジュラシック・ワールド』シリーズから、恐竜たちをデザインした楽しいグッズが続々ラインナップ。

セガプライズの『ジュラシック・ワールド』グッズは、2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

