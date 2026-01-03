T.REXやモササウルスのユニークな雑貨！セガプライズ『ジュラシック・ワールド』グッズ
クールなフィギュアやかわいいキャラクター雑貨まで、幅広いラインナップが魅力のセガプライズ。
今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ジュラシック・ワールド』グッズを紹介します☆
セガプライズ『ジュラシック・ワールド』グッズ
登場時期：2025年12月12日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年8月にシリーズ最新作が公開され、注目を集めている『ジュラシック・ワールド』グッズが、2025年12月もセガプライズに登場。
「T.REX」をはじめ、人気の恐竜たちをデザインした楽しいグッズが揃っています！
ジュラシック・ワールド マスコット ロゴかみつきVer.
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全5種（ディロフォサウルス、プテラノドン、T.REX、モササウルス、BLUE）
カラフルな『ジュラシック・ワールド』ロゴにかみつく姿を再現した、恐竜たちのマスコット。
迫力ある恐竜たちの姿が、かわいらしくデザインされています☆
「T.REX」はもちろん「プテラノドン」や「モササウルス」など、全5種がラインナップ。
連れ歩きしやすいサイズで、持ち物に取り付けて楽しむこともできます！
ジュラシック・ワールド マスコット 半分化石Ver.
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（プテラノドン、T.REX、トリケラトプス、モササウルス）
左右の半分が化石状態のデザインがユニークなマスコット。
反対側を向けると、化石標本のような姿になります。
直感的に恐竜の構造がわかる、キュートでユニークなグッズです☆
ジュラシック・ワールド プラチナムザッカストレージバッグ
サイズ：全長約36×40×46cm
種類：全2種（モササウルス、T.REX）
「T.REX」と「モササウルス」の食べっぷりを再現した、大容量で便利な収納バッグが登場。
バッグの口を広げると、恐竜が大きく口を開けたような、遊び心あふれるデザインです！
インパクトのあるデザインで、なかにものを詰めるときは、恐竜のエサやり体験をしているよう。
楽しく整理整頓ができて便利な収納グッズです☆
人気の『ジュラシック・ワールド』シリーズから、恐竜たちをデザインした楽しいグッズが続々ラインナップ。
セガプライズの『ジュラシック・ワールド』グッズは、2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
